Intercity kommt erst 2026

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558272/

Obwohl immer mehr Menschen in den Zug steigen, kommt die lange geforderte Intercity-Linie Berlin-Stralsund erst im Jahre 2026. Darüber informiert der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Geplant ist dann ein Zwei-Stunden-Takt von der Hauptstadt an die Küste und umgekehrt. Zurzeit rollt auf dieser Linie der Regionalexpress.

Von einem wachsenden Verkehrsaufkommen geht der VBB vor allem in Berlin und im direkten Umland aus. Das liegt nicht nur an den vielen Pendlern, die täglich zur Arbeit und zurück wollen, sondern auch am steigenden Tourismus. Eine Untersuchung aller vorhandenen Strecken bescheinigt der Richtung Berlin-Eberswalde eine steigende Verkehrsnachfrage. Und auch weiter zwischen Eberswalde und Angermünde sollen demnach die Fahrgastzahlen wachsen. Zählte man 2013 noch 5300 Reisende, so könnten es 2030 bereits 6700 sein. "Eine erhebliche Steigerung", so Thomas Dill vom Verkehrsverbund. Und das trotz sinkender Einwohnerzahlen im Norden Brandenburgs.

Schon jetzt herrscht in Spitzenzeiten Hochbetrieb auf der Linie des RE 3. Gerade mit Beginn der Fahrradsaison sind die Züge an den Wochenenden extrem ausgelastet. Zusätzliche Pendelzüge zwischen Angermünde und den Bahnhöfen Prenzlau, Schwedt und Stettin könnten bis 2030 den Stundentakt an allen Punkten absichern.

Durch den geplanten Ausbau der maroden Stettiner Strecke samt Elektrifizierung ab Passow ist bis 2030 ein schnelles Bahnangebot von und nach Polen im Zwei-Stunden-Takt vorgesehen. Die zusätzlichen Züge machen dann sogar eine halbstündige Verbindung zwischen Angermünde und Berlin möglich.

Doch der Umbau der Stettiner Linie soll nach neuesten Informationen erst 2024 fertig sein. Noch streiten sich das Land Brandenburg und das Bundesverkehrsministerium über ein mögliches zweites Gleis. Dies wäre nach Ansicht von Vertretern aus dem Amt Gartz wie auch aus dem Landkreis Uckermark notwendig, um mehr Züge schneller fahren zu lassen. Auch die Stationen auf der Linie müssen barrierefrei nachgerüstet werden, informiert Thomas Dill. Um den Touristen ein besseres Angebot zu schaffen, ist eine neue Frühverbindung von Berlin nach Kolberg geplant. Dazu laufen gerade Gespräche mit der Wojewodschaft Westpommern.

Uckermark-Landrat Dietmar Schulze fordert weiter vehement die Wiederbelebung der Schienenverbindung zwischen Joachimsthal und Templin. Dort verkehrt seit mehr als zehn Jahren kein Personenzug mehr. Dennoch wollen sich betroffene Städte und Gemeinden nicht damit abfinden und sehen einen wachsenden Bedarf durch Pendler und Touristen. Durch den Verkauf der Strecke an die Hanseatische Eisenbahngesellschaft im Januar könne nun nach Angaben von Schulze ein Projekt unter Beteiligung des Landes und der Kommunen zustande kommen, das den Personenverkehr neu belebt.