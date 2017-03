Olaf Klempert über Projekte und Finanzen

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Klempert, was sind die großen Projekte der Gemeinde in diesem Jahr?

Zum ersten Mal werden wir es nicht schaffen, unseren Haushalt in diesem Jahr auszugleichen. Im Finanzhaushalt haben wir ein Minus von einer halben Million Euro. Für Investitionen stehen 523 000 Euro zur Verfügung. Das schränkt unsere Möglichkeiten ein. Trotzdem gibt es Vorhaben, wie die Fertigstellung des Kita-Anbaus in Görzig. In die Ausstattung werden wir noch 30 000 bis 40 000 Euro stecken müssen. Genau so viel wird in die ehemaligen Kita-Räume fließen für die integrierte Ganztagsbetreuung. Die Fertigstellung der Spreeperle in Neubrück ist für dieses Jahr vorgesehen. Etwa 120 000 Euro werden für den Innenausbau benötigt, davon werden 75 Prozent gefördert. Weitere Vorhaben sind der Ausbau der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen und der Erhalt sowie Ausbau von Sportplätzen mit Schwerpunkten auf Herzberg, Buckow und Groß Rietz. Bevor ich es vergesse: Eine der größten Investitionen ist die Beteiligung am Breitbandausbau. Das kostet uns etwa 280 000 Euro.

Wie soll das finanziert werden?

Wir arbeiten dran. Es ist ein zweischneidiges Schwert: Wir haben nur die Möglichkeit, Gebührensatzungen zu ändern. Aber ich sträube mich persönlich davor, die aus meiner Sicht unzureichende Finanzausstattung der Gemeinden durch das Land durch höhere Belastungen für die Bürger auszubügeln. Das Grundproblem ist, dass das Land den Kommunen nicht genug Geld gibt. Die Kreisgebietsreform wird meines Ermessens die Kreisumlage noch weiter erhöhen und die Situation verschlimmern.

Ein Argument für die Reform lautet: Bevölkerungsrückgang. Wie wollen Sie Leute herholen?

Die demografischen Vorausschauen haben sich nicht bewahrheitet. Laut einer Prognose aus dem Jahr 1995 müssten wir jetzt 3800 Einwohner haben. Wir sind aber 4200. Auch wenn der Unterschied nicht so groß klingt: Wir hatten auch 1995 nur 4500 Einwohner. Sicher, ein gewisser Rückgang ist da. Aber zurzeit stagniert die Zahl. Als Gemeinde arbeiten wir an langfristigen Konzepten. Wir erschließen kleinere Bereiche als Bauland vor allem für junge Leute und Familien.

Gibt es eine Nachfrage?

Ja, wenn auch noch begrenzt. Wir tun alles, um auch unseren Unternehmen in der Region gute Bedingungen zu bieten und neue Unternehmen anzusiedeln. Das tun wir nicht ohne Grund. Das entscheidende Kriterium für einen Wohnort ist vor allem für junge Leute neben der Ausbildung die Arbeit. Damit steht und fällt alles. Deswegen ist die Gewerbeansiedlung Chefsache.

Der Landtag muss sich mit der Volksinitiative gegen die Kreisgebietsreform befassen. Was versprechen Sie sich davon?

Ich bin einer von 15 Initiatoren des Vereins "Bürgernahes Brandenburg". Wir versprechen uns, dass es auf einen Volksentscheid hinausläuft und die Bevölkerung über Reformen entscheiden darf. Ich sehe keinen Effekt, der bei der Reform herauskommen soll. Meine große Sorge ist, dass wir in Zukunft für Frankfurt bluten müssen. Ich finde: Einem Wandel begegnet man nicht, indem man alles zusammenschließt. Ich bin aber ein Verfechter einer noch intensiveren kommunalen Zusammenarbeit.

Deswegen auch die Überlegungen, Aufgaben des Einwohnermeldeamtes an Beeskow zu übertragen?

Es wird über Zuständigkeiten nachgedacht und es gab erste Gespräche mit Beeskows Bürgermeister Frank Steffen. Es gibt Signale, dass Beeskow die Aufgaben für uns übernehmen kann. Warum es also nicht gemeinsam bewerkstelligen? Nun muss das Vorhaben im Hauptausschuss und dann mit den Gemeindevertretern abgestimmt werden. Derzeit bereiten wir die Argumente auf: Was geben wir für das Einwohnermeldeamt aus? Wir planen die Übertragung nicht für dieses Jahr. Tauche möchte die Aufgaben ab 1. Juli übergeben. Wir wollen abwarten und uns den Probelauf ansehen.