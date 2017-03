Schlaglöcher online melden

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Oderland fordert Autofahrer in Brandenburg auf, Straßenschäden an den Auto-Club Europa (ACE) online zu melden. Gemeinsam wolle man Druck machen, um eine schnellere Sanierung der Straßen durch die Behörden zu erreichen. "Manche haben seit Jahren keine Ausbesserung gesehen und sind so eine echte Unfallgefahr", sagt die Bezirksvorsitzende Astrid Gehrke und fordert mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Schlaglöcher, die man jetzt nicht stopfe, würden in der nächsten Kälte-Saison nur größer und tiefer.