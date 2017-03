Erfolgreiche Tüftler

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Erkner (MOZ) Das Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau ist auch beim Landeswettbewerb "Jugend forscht" dabei. Anna Klara Krömke und Karl Lennart Krömke haben sich dafür am Donnerstag beim Regionalfinale des Wettbewerbs in Erkner (Oder-Spree) qualifiziert.

Das Duo hatte mit einem selbstgebauten Auto im Maßstab 1:10 den Kraftstoffverbrauch untersucht und in Tests herausgefunden, dass sich im Hybridbetrieb dieser halbiert und die Schadstoffemission deutlich gesenkt wird. Außerdem führten die beiden Gymnasiasten weiterführende Umweltverträglichkeitsprüfungen durch und werteten sie aus. Ihr Projekt wurde von der Jury als so erstklassig bewertet, dass sie zum Brandenburger Ausscheid, der am 5. und 6. April bei der BASF Schwarzheide GmbH durchgeführt wird, delegiert werden konnten.

Jugendliche aus Ostbrandenburg hatten insgesamt 36 Forschungsprojekte vorgestellt. 20 davon wurden als Regionalsieger für den Landeswettbewerb nominiert. Außerdem konnten sich viele Teilnehmer über Geld- und Sachpreise freuen. "Die Jury aus Pädagogen, Praxisexperten und Wissenschaftlern war von den kreativen und ausgefallenen, aber auch zeitgemäßen Projektpräsentationen sehr angetan", heißt es in einer Mitteilung der EWE AG, die seit vielen Jahren den Regionalwettbewerb veranstaltet. Es gebe "viele clevere Ideen und Potenzial zum Fortsetzen der Arbeiten. Die Bewertung der Projekte aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik fiel entsprechend positiv aus."

Beim Regionalfinale waren insgesamt drei Teams vom Praetorius-Gymnasium gestartet, außerdem Schüler aus Zepernick und Basdorf in der Juniorsparte.