Joggen bei Vollmond

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558279/

Startklar auf dem Marktplatz: Robert Schmidt organisiert den Gute-Nacht-Lauf in Eberswalde, der in jeder Vollmondnacht stattfindet. Der vegane Sportverein "Laufen gegen Leiden" sammelt bei den Lauftreffs Spenden zugunsten des Tierwohls.

Startklar auf dem Marktplatz: Robert Schmidt organisiert den Gute-Nacht-Lauf in Eberswalde, der in jeder Vollmondnacht stattfindet. Der vegane Sportverein "Laufen gegen Leiden" sammelt bei den Lauftreffs Spenden zugunsten des Tierwohls. © MOZ/Thomas Burckhardt

Einen Marathon laufen und Veganer werden - Robert Schmidt hat vor fünf Jahren beide guten Vorsätze auf einmal umgesetzt. "Ich wollte mir selbst beweisen, dass das geht und fühle mich seitdem weit gesünder", sagt der 31-Jährige. "Es ist ein Ammenmärchen, dass man als Marathonläufer Eiweiße aus Fleisch und Milch braucht."

Sich komplett von Pflanzen zu ernähren, war für den damaligen Vegetarier die logische Schlussfolgerung. "Ich wurde ja schon Vegetarier, um dem Tierleid soweit wie möglich aus dem Wege zu gehen", sagt der Eberswalder. "Vegan hieß also: komplett tierleidfrei." Nur folgerichtig war auch, dass Robert Schmidt bei der Beschäftigung mit Themen rund um die vegan-sportliche Lebensweise auf "Laufen gegen Leiden" stieß. "Damals noch eine Ein-Mann-Aktion", berichtet er. In München hatte der Veganer und mehrfache Ironman Mark Hofmann die Initiative ins Leben gerufen. "Sie wurde immer größer. Wir haben einen Verein gegründet", erzählt Schmidt, der von Anfang an dabei war.

Konsequent war also auch, dass der Heilerziehungspfleger, der im Beruf Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alltag begleitet, schließlich den Spenden-Lauf des Vereins zugunsten des Tierwohls nach Eberswalde holte. Im April 2015 startete der erste Gute-Nacht-Lauf am Marktplatz. "Insgesamt gibt es den Lauf nur einen Monat länger", sagt Robert Schmidt.

In jeder Vollmondnacht gehen die Tierschutzläufer seither um 21.30 Uhr an den Start - zeitgleich in allen beteiligten Städten. Am Anfang waren es nicht einmal zehn Orte. "Und beim ersten Lauf in Eberswalde waren wir zu dritt und sind eine kleine Runde gelaufen", blickt der Veganer zurück. "Beim nächsten Mal waren wir dann aber schon knapp 20 Leute." Auch von Stadt zu Stadt verbreitete sich das Konzept, beim gemeinsamen Joggen etwas für den Tierschutz zu tun, rasend schnell. Fast monatlich kamen neue Lauftreffs hinzu. Inzwischen finden sie in 72 Städten bundesweit statt, zudem in drei Städten in Österreich und der Schweiz.

In Eberswalde stoßen immer mal neue Leute zur Gruppe. Die Teilnehmerzahl hat sich aber eingepegelt. "Wir sind immer zwischen zehn und 15." Wo es langgeht, entscheidet sich vor Ort. "Das richtet sich auch nach dem Wetter", sagt Robert Schmidt. So kann die Strecke fünf, aber auch zehn Kilometer lang sein. Usus ist, dass jeder etwas spendet. Die Summe überweist Schmidt stets noch nachts an den Verein, der das Geld an wechselnde Tierschutzgruppen weiterreicht.

Ganz unterschiedliche Menschen gehören zu den Läufern. "Manche machen Leistungssport, einige haben aber auch wenig Lauferfahrung." Verletzungsbedingt stieg schon mal jemand auf Nordic Walking um. "Radfahrer hatten wir auch schon dabei", erzählt Schmidt. Als Organisator ist dem 31-jährigen, der gerade Vater geworden ist, wichtig, dass alle gemeinsam starten. Von jedem einzeln verabschiedet er sich zum Schluss auf dem Marktplatz.

Um Ernährung geht es übrigens selten beim Gute-Nacht-Lauf und Veganer ist kaum einer der Teilnehmer. Bekehrungsversuche liegen Schmidt fern, obwohl es ihm recht wäre, wenn sich Lauffreunde zur tierleidfreien Ernährung entschließen würden. "Schön wär's, aber ich bin nicht derjenige, der anderen sagt, was sie zu machen haben." Robert Schmidt hat für sich die sportlich-vegane Lebensweise durchgezogen. Fünf Marathons, außerdem Triathlons und Ultramarathons ist er schon gelaufen. "Ich mache jeden Tag Sport."

Der nächste Gute-Nacht-Lauf findet am Sonntag statt. Treffpunkt ist 21.30 Uhr auf dem Marktplatz.