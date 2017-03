Erfolgreiche Wassersparer

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Nach monatelanger Tüftelei stellten am Donnerstag 60 junge Forscher beim Regionalwettbewerb Brandenburg Ost "Jugend forscht" im Bildungszentrum Erkner ihre Arbeiten vor. 20 von 36 Projektgruppen qualifizierten sich dabei für den Landeswettbewerb - darunter auch drei Schüler des OSZ Oder-Spree in Palmnicken.

Nach der Präsentation ihres Projektes vor der Jury von "Jugend forscht" hatte Lisa-Sophie Wolff bereits "ein gutes Gefühl". Und die 18-Jährige sollte Recht behalten. Zusammen mit ihren beiden Projektpartnern Jacob Schwaß (17) und Marko Jahn (19) qualifizierte sie sich im Bildungszentrum Erkner für den Landeswettbewerb "Jugend forscht" in Schwarzheide am 5. und 6. April. Außerdem holten die drei Schüler des OSZ Oder-Spree in Palmnicken den Sonderpreis Umwelttechnik "Jugend forscht" und den Sonderpreis des Vereins Brandenburgischer Ingenieure und Wirtschaftler.

Seit Mai 2016 testen die drei ein System, mit dem die Bewässerung von Sportrasen über Kondensationsprozesse ermöglicht werden soll, um so Wasser zu sparen. Dazu dient ihnen das Kapillarrohrsystem einer Spezialfirma, das als Matte etwa 20 Zentimeter unter die Erde gelegt und mit einer angeschlossenen Klimatruhe erhitzt und heruntergekühlt werden kann. Mit der Abkühlung des Bodens wollen sie Tau an der Oberfläche erzeugen, den Boden damit bewässern. Die Erwärmung soll ihn im Winter vom Eis freihalten. "Für die Abkühlung des Bodens müssen wir im Sommer noch Testreihen machen, bisher konnten wir nur die Erhitzung testen. Das hat funktioniert", sagte Marko Jahn.

Ebenfalls an dem Wettbewerb teilgenommen hat Jonas Müller aus Trebus, der dieselbe Schule besucht. Er hat eine Drehscheibe aus Pappe und Papier entwickelt, auf der er darstellt, welches Licht mit welcher Leistungsfähigkeit zu welchen Räumen im Haushalt passt. Der 18-Jährige nennt sein Projekt "Kleiner Helfer für LED-Lampen". "Oft steht man im Baumarkt und weiß nicht, welche Lampe man kaufen soll. Dabei kann die Scheibe helfen." Für den Landeswettbewerb hat seine Idee nicht gereicht.

Allerdings war die Konkurrenz auch sehr groß. 60 junge Forscher aus 13 Brandenburger Schulen nahmen teil und veranschaulichten, dass Forschen nicht nur spannend ist, sondern auch Spaß und Erfolg bringt. So zeigten Leon Otlewski, Dominik Klingebiel und Justin Voitel vom OSZ Märkisch-Oderland in Strausberg, wie man aus dem Hobby Skateboardfahren einen Beruf machen kann. In den Sommerferien bauten sie eine Skateboardpresse, mit der sie ihre eigenen Boards herstellen. Der Clou: Statt des sonst eingesetzten Ahorn verwenden sie Bambus als Material. "Es ist stabiler und ein schnell nachwachsender Rohstoff", erzählt Leon Otlewski. Die Idee kam den dreien, als das neue Skateboard eines Freundes am ersten Tag brach. Das Urteil der Jury fiel eindeutig aus: "Viele Hürden waren zu meistern, bis das erste eigene Skateboard aus Bambus fertig war. Die Langzeittests werden sicher beweisen, dass diese Skateboards eine bessere Qualität haben als andere auf der Welt." Schon bald soll der Verkauf starten.

Birgit Nix, Referatsleiterin im Brandenburgischen Bildungsministerium, sprach den Schülern bei der Preisverleihung ihre Hochachtung aus. "Die Wettbe-werbsergebnisse zeigen, dass unser wichtigstes Potenzial in den Köpfen der jungen Menschen steckt. Für uns ist das ein Signal, dass Wirtschaft, Schulen und Politik zusammenarbeiten müssen. Nur so können wir dem Nachwuchs die besten Voraussetzungen bieten." Für Heiko Seelig vom Energieunternehmen EWE, das den Regionalwettbewerb veranstaltet, zeigte sich, "dass es dabei längst nicht nur um reine Wettbewerbsbeiträge geht, sondern auch darum, unsere Zukunft mitzugestalten und Ideen Wirklichkeit werden zu lassen".