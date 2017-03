Vereine der Stadt tanzen zum Auftakt

10.03.2017 06:06

Thema

Hockeyturnier zum 7. Mal in der Stahlstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt 02 richtet am Sonntag sein 7. Hallen-Hockeyturnier aus. Es beginnt um 10 Uhr in der Sporthalle an der... mehr