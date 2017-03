Friedland wird zur Großbaustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Friedland wird ab dem späten Frühjahr zu einer Großbaustelle werden. Grund ist die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt von der Schadstelle in der Beeskower Straße über die Karl-Marx-Straße bis zur Kreuzung Neue Straße/Lindenstraße/Weichensdorfer Straße/Kirschgartenweg. Dies hat die Stadtverwaltung auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung bekanntgegeben. Ursprünglich sollte nur die Schadstelle in der Beeskower Straße behoben werden, die seit einem halben Jahr mit Baken abgesperrt ist und somit ein Verkehrshindernis auf der Bundesstraße darstellt. Im Zuge der Ursachenanalyse hatte der Landesbetrieb Straßenwesen eine Untersuchung des Baugrundes unter der Straße in Auftrag gegeben. Aufgrund des schadhaften Untergrunds muss nun ein weitaus größeres Stück der Ortsdurchfahrt saniert werden.