Berlin (MOZ) Es ist das Ende einer langen Reise. Nach mehr als 84 000 Kilometern trennen Weltumfahrerin Heidi Hetzer jetzt nur noch ein paar Stunden von Berlin. Am Sonntag wird die 79-Jährige nach zwei Jahren und sieben Monaten zurück in ihrer Heimatstadt erwartet. Fans und Freunde können sie am Nachmittag vor dem Olympiastadion begrüßen.

Begibt sich jemand auf eine Reise um die Welt, erwarten die Daheimgebliebenen Videos und Fotos von spektakulären Bergkulissen und atemberaubenden Landschaften, von landestypischen Speisen oder Menschen in traditioneller Kleidung. Diejenigen, die Heidi Hetzers Weltreise in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf der eigens dafür ins Leben gerufenen Internetseite der 79-Jährigen verfolgten, bekamen all das geboten - und immer mittendrin: ihr 87 Jahre alter Oldtimer, den die ehemalige Rallyefahrerin liebevoll "Hudo" nennt.

Anders als ihr großes Vorbild Clärenore Stinnes, die sich zwischen 1927 und 1929 mit ihrem Adler auf eine ähnliche Reise begab, sollte es bei Heidi Hetzer ein Hudson Great Eight, Baujahr 1930, sein. In "Hudo" hatte sich die Berlinerin auf den ersten Blick verliebt. Also startete sie mit ihm Ende Juli 2014 ihre Reise durch fünf Kontinente und 46 Länder. Mit dem Oldie fuhr sie durch Asien, Australien, Neuseeland, Amerika und Südamerika, um schließlich nach Europa zurückzukehren.

Während Rennfahrerin Stinnes einst vor allem mit widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen hatte, wurden Hetzers Fans in ihrem Blog "Heidi um die Welt" regelmäßig darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Technik des Oldtimers wieder einmal versagt hatte. Kaum war das Tor zu Asien passiert, das einsame Ost-Anatolien durchquert, reihten sich zu den Aufnahmen, auf denen Heidi mit rotem T-Shirt, Kleid und Sonnenbrille neben einem schiefen Turm oder einer alten Stadtmauer posiert, auch welche, auf denen sie breit lächelnd zwischen Kfz-Mechanikern in Latzhose oder mit ölverschmiertem T-Shirt steht.

Als "Weltreise der Autowerkstätten" bezeichnete Hetzer selbst ihre Reise witzelnd. Neben dem reparaturbedürftigen Oldtimer kamen jedoch schon bald neue Probleme hinzu. Wegen des Zeitverzugs drohten die Visa für Russland, die Mongolei und China abzulaufen, und kurzerhand verabschiedete sich auch noch ihr Beifahrer. "Ich bin verzweifelt. Ich bin umzingelt von Ländern, die Visa verlangen", schrieb die einst erfolgreiche Opel-Händlerin nicht einmal zwei Monate nach Aufbruch.

Den Ehrgeiz der taffen Berlinerin trübten diese Nachrichten aber nicht im Geringsten, genauso wenig ihr Vertrauen in die Leistung von "Hudo". Als es auf einer über den 3700 Meter hohen Torugart-Pass in Zentralasien gelegenen Straße doch zu steil für den geliebten Gefährten wurde, fand Heidi einen Bus, der ihr Auto so lange im Kreis schleppte, bis es wieder ansprang. Und wenn die Technik komplett versagte, gab sie ihrem Oldtimer einfach die nötige Ruhe, verabschiedete sich mit dem nötigsten Gepäck und einer Batterie unterm Arm und schlief einfach in einer zufällig aufgefundenen Hütte. Die dort übernachtenden Bauarbeiter störte es nicht. Doch sie schlief nicht ohne die Sorge darüber, was wohl der nächste Tag bringt.

Dass die Reise immer weitergehen würde, stellte die Berlinerin ohnehin nie infrage. Während sie in Laos noch sehnlichst auf ein neues Ersatzteil für ihren Oldtimer wartete, das aus den USA geliefert werden sollte, schaute sie am Strand schon fieberhaft ihrem nächsten Ziel auf der anderen Uferseite des Mekong entgegen. Gleichzeitig wurde bei Würstchen, Bouletten mit Kartoffelsalat und Paulaner-Bier noch Weihnachten gefeiert.

Nachrichten über eine defekte Lichtmaschine oder einen undichten Zylinderkopf waren bald keine Sensation mehr. Auch weil sie diese immer noch übertreffen konnte. Etwa wenn gerade kein Mechaniker des Vertrauens anwesend war und Heidi selbst Hand anlegte. In Kanada endete das gerade noch glimpflich, als sie im September 2015 am Motor ihres Autos herumwerkelte und dabei mit der Hand in die Maschine geriet. Eine schwere Verletzung war die Folge - und ihr kleiner Finger musste zur Hälfte amputiert werden.

Auf dem vierten Erdteil ihrer Reise, in den USA, nahmen die Hiobsbotschaften tatsächlich ab. Heidi fühlte sich hier wiederum viel zu verwöhnt. "Ich will die Dinge selbst in die Hand nehmen", hieß es auf ihrem Blog. Es passt wohl doch auch eher zu ihr, sich zwischen den Kfz-Mechanikern dieser Welt zu tummeln, als mit einem Glas Sekt am Pool zu liegen.

Wie gerufen dürften die Meldungen aus Südamerika und Südafrika daraufhin erschienen sein. Heidi verlor unterwegs einen Backenzahn, das Handy wurde ihr geklaut, mehrere Brillen kamen abhanden sowie zwei Pässe. Zwischenzeitlich stellte ein Arzt in Miami sogar Krebs bei ihr fest und Heidi musste zur Behandlung für einige Wochen zurück nach Berlin. Nach der erfolgreichen Operation ging es aber sofort wieder zurück.

Eine vorübergehende Reisebegleiterin von Hetzer sieht die Frau und ihren Oldtimer als eine miteinander verschmolzene Einheit. "Die Sinne von Heidi und Hudo haben sich aufeinander eingestellt", schreibt sie in einem Gastbeitrag. In ihrer allmorgendlichen Routine stehe immer ihr Auto an erster Stelle. Selbst das eigene Frühstück müsse warten, bis "Hudo" versorgt ist.