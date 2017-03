Langzeitarbeitslose mit Plänen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Sie hat ein klares Ziel vor Augen: Eine Ausbildung will sie beginnen, am liebsten zur Pferdewirtin, alternativ auch zur Tierpflegerin. In Vorbereitung auf eine Bewerbung besucht Luise Heilmann zurzeit das Programm (A)Eiba der Stiftung Bildung Handwerk (SBH) Südost in Fürstenwalde. Hinter dem Angebot des sozialen Trägers im Julius-Pintsch-Ring verbirgt sich ein Qualifizierungsprogramm für Alleinerziehende. Am Donnerstag verschaffte sich dort Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) einen persönlichen Eindruck.