Docemus errichtet eigene Sporthalle

Derzeit lernen fast 180 Schüler an dem Ort, wo einst das Blumberger Schloss stand. Pro Jahrgang werden zwei neue Klassen am Gymnasium und eine an der Oberschule mit jeweils 26 Schülern aufgenommen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die breit gefächerte Vermittlung von Bildung auf der Basis soliden Grundlagenwissens, orientiert wird auf humanistische Bildungsideale.

In den kommenden Monaten wird nun auf dem Campus eine Sporthalle mit integriertem Kunst- und Kreativzentrum entstehen. Durch die Erweiterung des Hauptgebäudekomplexes bekommen die Schüler zusätzlichen Raum, um sich sportlich und kreativ zu entfalten.

Neben der modern ausgestatteten Sporthalle entstehen ein Musikraum sowie weitere Fach- und Unterrichtsräume für das Ganztagsangebot. Darüber hinaus wird ein Bewegungsraum integriert. Auf diese Weise erwächst zusätzlicher Platz für neue "Schule macht fit"-Aktivitäten und noch mehr Möglichkeiten der Mitarbeiter, direkt am Arbeitsplatz etwas für ihre Gesundheit zu tun.

In den kommenden Tagen beginnen die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau. Die Gründung erfolgt, wie bereits beim Hauptgebäude, auf Pfeilern, die eine erfahrene Fachfirma einbringen wird. Durch diese bauliche Maßnahme wird der Zugang zu archäologisch interessanten Fundamente für spätere Ausgrabungen ermöglicht. Der Ablauf des Baugeschehens ist wie folgt geplant: Die Gründung soll bis April gelingen, dann folgen bis zum Juli Erdarbeiten. Die Rohbauarbeiten sind von August bis Oktober vorgesehen, bis zum Frühjahr 2018 zieht sich dann der Innenausbau hin. Mitte kommendes Jahres steht die Fertigstellung des Gebäudes an.

Die Docemus Privatschulen betreiben in Brandenburg seit zehn Jahren weiterführende Schulen an mittlerweile drei Campus-Standorten. In Blumberg, Grünheide und Neu Zittau lernen, lehren und arbeiten mehr als 1100 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter. Mit einem ganzheitlichen humanistischen Bildungskonzept soll die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Schüler unterstützt werden. Neben der Vermittlung eines breiten Allgemeinwissens legt Docemus großen Wert auf die sozialen Kompetenzen der Schüler. Dabei setzt die Einrichtung auf freie Köpfe und die Förderung neuer Ideen, nicht auf starre Regeln.