Berauscht beim Dealer eingestiegen

Hohen Neuendorf (OGA) Obwohl der 27-jährige Fabian Sch. aus Oranienburg schon einiges auf dem Kerbholz hat und mehrmals verurteilt wurde, ist am Donnerstag am Oranienburger Amtsgericht ein Verfahren gegen ihn wegen schweren Raubes und Körperverletzung in Hohen Neuendorf eingestellt worden. Der Grund: Der junge Mann hat sich einen Therapieplatz gesucht, um von den Drogen loszukommen.

"Das ist Ihre letzte und einzige Chance, Ihr Leben in Ordnung zu bringen", begründete die Staatsanwältin ihren Antrag auf Einstellung. Nur mit großem Zweifel habe sie sich dazu durchringen können. "So ein Geschenk mache ich Ihnen nie wieder", sagte sie. "Ihr Name hat drei Kreuze. Egal, was Sie machen, Sie landen wieder auf meinem Tisch." Der Vorsitzende Richter Andreas Steiner schloss sich dem Antrag an.

Jetzt kann Fabian Sch., der wegen anderer, einschlägiger Straftaten bereits seit vergangenem März im Gefängnis sitzt, eine Therapie beginnen. Seit mehr als einem Jahr lebt er ohne Drogen. Das hat er mit Urintests belegt.

Das war nicht immer so. Seinen ersten Joint hat er mit zwölf Jahren geraucht. Ein Jahr später war er abhängig. Täglich griff er zu Hasch. Später kamen Amphetamine wie Speed, Ecstasy und berauschende Pilze dazu. Da war Fabian 16 Jahre alt und schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Von einem Internat in Schleswig-Holstein ist er geflogen, weil er Drogen konsumierte und Mitschüler verprügelte. Das berufsvorbereitende Jahr habe er "gerade so" durchgezogen. Die anschließende Lehre als Holzbearbeiter schmiss er hin. 2009 saß er für zehn Monate im Knast - und als er wieder draußen war, "bin ich in alte Gewohnheiten verfallen". Drogen, Gewalt und Beschaffungskriminalität bestimmten sein Leben.

So war es auch im Herbst 2013. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten ging es aufs Hohen Neuendorfer Herbstfest. Bereits zu Hause wurde ordentlich "vorgeglüht". Zwei, drei Bier waren es wohl, sagten mehrere Zeugen. Auf dem Stadtfest ging es weiter. Sechs bis acht halbe Liter Bier habe jeder in der zufällig zusammengewürfelten Gruppe, zu der auch 15-Jährige gehörten, getrunken. Drogen gab es reichlich. Es wurde gekifft und Speed genommen. Kurz nach Mitternacht war alles verbraucht. Nachschub sollte bei einem stadtbekannten Dealer geholt werden. Die Adresse gab's auf dem Fest. Doch nach gut 20-minütigem Fußweg stand die Gruppe vor verschlossenen Türen. Also kletterte Fabian Sch. spontan an einem Regenrohr an der Fassade auf einen Balkon im ersten Stock. Von dort aus gelangte er durch ein Fenster in den Hausflur des Mehrfamilienhauses an der B 96. Sch. öffnete von innen die Haustür und ließ vier Kumpel ein. Trotz Klingelns an der Dealer-Tür wurde ihnen wieder nicht geöffnet. Deshalb wurde mit mehreren Fußtritten - von wem, blieb vor Gericht unklar - die Tür eingetreten. Das wurde zwei 15-Jährigen dann doch zu heiß. Sie hauten ab. Die übrigen drei stürmten in die Wohnung. Einer prügelte auf den vermeintlichen Dealer ein, einen Mann, der auf dem Sofa schlief. Der Dealer war allerdings noch auf dem Herbstfest. In seiner Wohnung schlief ein bedröhnter Freund aus Gransee seinen Rausch aus - er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Schläger ist in einem anderen Verfahren zu 100 Stunden Sozialarbeit verurteilt worden.

Sch. durchsuchte während der Schlägerei auf dem Sofa die Wohnung und fand unter dem Wohnzimmertisch eine Dose mit etwa 30 Gramm Cannabis. Der dritte Beteiligte, der am Donnerstag ebenfalls vor Gericht stand, schaute sich inzwischen die Computerspiele des Dealers an. Zwei davon nahm er schließlich mit. Er wurde als Mittäter wegen gemeinschaftlichen Raubes mit Körperverletzung zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die zur dreijährigen Bewährung ausgesetzt wurde. Der 26-Jährige war wegen Drogenhandels bereits vorbestraft. Inzwischen nimmt er nach eigenen Angaben keine Drogen mehr und geht einer regelmäßigen Arbeit nach. In seiner Firma winke ihm sogar ein fester Arbeitsplatz.

Zurück zur Tat: Nach wenigen Minuten flüchtete das Trio. Dabei nahm Sch. noch schnell den Fernseher mit, ließ ihn aber vor dem Haus fallen, als ein erster Nachbar auftauchte. Im Wald wurde die Drogenbeute gerecht aufgeteilt. Dann ging es zurück zum Herbstfest. Unterwegs wurden sie aber von der Polizei geschnappt. Es wurde wegen Drogenbesitzes ermittelt. Der Einbruch beim Dealer wurde erst später bekannt.

Sch. setzte seine Drogenkarriere fort - bis er Anfang 2016 mit Psychosen kollabierte. Das brachte ihn wohl zur Einsicht. Er ging zur Entgiftung ins Hennigsdorfer Krankenhaus und stellte sich den Behörden. Im Knast schloss er eine erste Drogentherapie erfolgreich ab. Nun soll im April der nächste Schritt in ein drogenfreies, geordnetes Leben beginnen. Bei einer erneuten Verurteilung wäre der Therapieplatz verfallen.