MSV beim Top-Favoriten

Bruchmühle/Rehfelde/Wriezen (MOZ) In der Fußball-Landesklasse haben mit Ausnahme des MSV Rüdersdorf alle Mannschaften aus Märkisch-Oderland an diesem 18. Spieltag ein Heimspiel. Der MSV spielt schon heute Abend (Anpfiff, 20 Uhr) in Wernsdorf.

Der FSV Blau-Weiß Wriezen empfängt am Sonnabend um 15 Uhr am heimischen Bockberg den Oranienburger FC Eintracht II. Die Wriezener sind ganz ordentlich in die Rückrunde gestartet. Vor allem mit dem 4:1 beim Traditionsverein Stahl Finow werden sich die Blau-Weißen eine Menge Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geholt haben. Insbesondere der dreifache Torschütze in Finow, Kilian Karpe, hat sich zum Hoffnungsträger der Wriezener entwickelt. Eintracht Oranienburg kommt als Tabellensechster nach Wriezen. Der Gastgeber ist Achter. Auch die Gäste hatten im jüngsten Ligaspiel gewonnen. Gegen 1. FV Eintracht Wandlitz hieß es am Ende 3:1.

In Bruchmühle, Landesklasse Ost, ist die Stimmung auch nach der 0:1-Niederlage gegen den Spitzenreiter SG Niederlehme durchaus gut. "Endlich kann ich auch wieder einige Varianten ausprobieren, denn unser Kader stabilisiert sich weiter", sagt Trainer Jörg Ulbrich und spricht dabei die Situation seiner Offensivabteilung an. Zu Gast ist der FSV Preußen Bad Saarow, der das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatte.

Ein Strahlen auf dem Gesicht hatte Rehfeldes Trainer Helmut Fritz nach dem Sieg seiner Mannschaft über den Müllroser SV. "Vor allem wie die Mannschaft aufgetreten ist, hat mir doch sehr gefallen. Mit einem ausgeprägten Teamgeist kann man ganz offensichtlich viel erreichen." Auch, dass sein Mittelstürmer Bledar Mahmuti endlich wieder einmal getroffen hatte, freute den ehrgeizigen Trainer. Auf dem Sportplatz an der Elsholzstraße wird der SV Grün-Weiß Union Bestensee erwartet. "In Bestensee hatten wir mit 3:2 gewonnen. Es war aber keinesfalls leicht", erinnert sich Helmut Fritz.

Schwierig ist die Situation derzeit beim MSV Rüdersdorf "Aber nicht aussichtslos", verspricht Marko Siebenwirth. Gemeinsam mit Robert Tavernier und Uwe Fischer bildet er ein Trainerteam. "Wir nennen uns Kompetenzteam und streben an, in der Rückrunde der Meisterschaft einen ganz neuen Weg zu gehen. Dabei versuchen wir, auf einen Cheftrainer zu verzichten und uns, wenn man so will, selbst zu helfen. Wir haben die Saison längst noch nicht aufgegeben." Viele Fragezeichen stehen über dem MSV Rüdersdorf. Da auch das jüngste Heimspiel gegen MTV Wünsdorf den widrigen Platzverhältnissen im Glück-auf-Stadion zum Opfer fiel, feiern die Rüdersdorfer nun Saisonauftakt und das gleich gegen einen Top-Favoriten der Liga, Frankonia Wernsdorf "Wir wissen schon, dass wir Außenseiter sind. Aber eventuell liegt hier auch genau unsere Chance. Wir hoffen natürlich auf eine Überraschung, wissen aber, dass wir die Punkte woanders holen müssen", sagt Siebenwirth.