Harmonie und Misstrauen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558290/

Vorbei an der Dorfkirche: So schlängelt sich die umstrittene Haupterschließungsstraße durch den Ort.

Vorbei an der Dorfkirche: So schlängelt sich die umstrittene Haupterschließungsstraße durch den Ort. © MOZ/Marco Marschall

Es war eine belebte Runde im Bauausschuss der Gemeinde Schorfheide. Am Ende schien der ganze Saal uneingeschränktes Rederecht zum Thema Klandorfer Dorfstraße zu haben. Es gilt in der Regel nur für Mitglieder des Gremiums, in Ausnahmefällen für Einwohner. Zu Beginn der Debatte gab es immerhin Einigkeit in einem Punkt: Auch für eine Reparatur der Strecke durch den Ort ist eine finanzielle Unterstützung aus dem Flächenpool des Landkreises möglich. Das bestätigte Bauamtsleiterin Manuela Brandt dem Klandorfer Kurt Oppermann von der Initiative für den Erhalt der Dorfstraße auf dessen Anfrage.

Unterschiedlicher Auffassung sind beide noch darüber, ob auch Leader-Mittel beantragt werden können. Um in diesem Punkt auf einen Stand zu kommen, wollen Brandt und Oppermann das nächste Gespräch mit der lokalen Aktionsgruppe nun gemeinsam führen. Bisher hätten sie von dort jeweils verschiedene Aussagen erhalten.

Sieht nach viel Harmonie aus im Dauerstreit um die Dorfstraße? Immerhin hatte sich der Bauausschuss am Dienstag nach langer Debatte auch einstimmig dazu durchgerungen, einer wissenschaftlichen Begleitung des Entscheidungsprozesses durch Hochschulprofessor Jürgen Peters - als Mediator - zuzustimmen. Bevor das angeschoben wird, müsste allerdings noch die gesamte Gemeindevertretung gefragt werden. Damit ist der zeitliche Ablauf nun wieder unklar. "Ich habe in der letzten Gemeindevertretersitzung versucht Struktur reinzubringen", appellierte Bürgermeister Uwe Schoknecht. Sein Plan sah vor, dass die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 21.März eine Richtung vorgeben und sich entweder für den Ausbau oder die Reparatur der Straße aussprechen. Plädieren sie für Reparatur, wären sie auf einer Linie mit der Klandorfer Bürgerinitiative zum Erhalt der Straße, wie sie das Ortsbild prägt. Kosten für die Anlieger: null. "Wenn sich die Gemeinde für diese Variante entscheidet, brauchen wir dann überhaupt einen Mediator?", fragte Schoknecht. "Woanders fangen sie schon an, über uns zu lachen", sagte er angesichts des Dauerthemas.

Dass dieses Dauerthema weiter von Misstrauen beherrscht wird, zeigt die Tatsache, dass zwei Vertreter der Bürgerinitiative nun einen Anwalt eingeschaltet haben. Willy Foersterling aus Finowfurt durfte an der Debatte im Bauausschuss teilnehmen. Er vertrete 75 Prozent der Anlieger, so der Jurist. Seinem Empfinden nach bedürfe es einer Mediation aber keines Mediators. "Der Masse der Klandorfer muss klargemacht werden, dass sie hier vor nichts Angst haben müssen", sagte Foersterling. Alle sollten auch das Gutachten zur Straße einsehen dürfen.

Das Misstrauen der Bürgerinitiative richtet sich gegen Bürgermeister Uwe Schoknecht und Klandorfs Ortsvorsteher Olaf Pieper. Schoknecht, das sagte er nun erneut, favorisiert den Hocheinbau mit Kosten von fast einer halben Million Euro. 35 Prozent davon müssten die Anlieger tragen. Das historische Ortsbild wäre aus Sicht vieler Einwohner zerstört. Sie befürchten, dass Pieper und die Fraktion Bündnis Schorfheide/SPD ihre Mehrheit im Gemeinderat ausspielen und der Position des Bürgermeisters folgen.

Die anderen beiden Ausbauvarianten mit Kosten zwischen 330000 und 460000Euro wären aus Sicht der Bürgerinitiative kein Kompromiss. Entscheidet sich die Gemeindevertretung trotzdem dafür? "Dann hätten wir im Dorf den Clash", prophezeite Kurt Oppermann.