Berlin (dpa) Eine S-Bahn in Berlin hat sich am Freitagmorgen festgefahren und blockiert im Berufsverkehr eine wichtige Strecke. Der Zug sei gegen 5.15 Uhr mit einer Leiter und einem Schild kollidiert, die auf den Schienen gelegen hätten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Gegenstände verkeilten sich in den Rädern und sorgten dafür, dass der Zug zwischen den Bahnhöfen Yorckstraße und Anhalter Bahnhof in einem Tunnel nicht mehr weiterfahren konnte. Wie die S-Bahn Berlin im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ist der Verkehr der Linien S2 und S25 an dieser Stelle deshalb in beiden Richtungen unterbrochen.