Jagdhunde verlieren Angst vorm Wild

Zehdenick (GZ) Am Naturlehrpfad in Zehdenick erlernen seit zehn Jahren im sogenannten Schwarzwildgatter Hunde das Jagen. Seit dem Jahr 2007 haben mehr als 5 000 Hundeführer aus ganz Deutschland die Anlage besucht und wurden 300 Hunde auf ihre jagdliche Brauchbarkeit hin überprüft. Das Jubiläum nimmt der Jagdgebrauchshundverein Oberhavel-Uckermark am 25. März zum Anlass, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Dazu werden unter anderem Vertreter des Landesjagdverbandes Brandenburg und der Stadt Zehdenick erwartet.

Angetreten zur Ausbildung: Jährlich treffen sich Jäger aus ganz Deutschland zur Ausbildung ihrer Vierbeiner am Schwarzwildgatter in Zehdenick. © MZV

Das Gatter wurde 2007 von der damaligen Oberförsterei Zehdenick errichtet und von der Forstverwaltung bis 2013 selbst betrieben. Anschließend übernahm der Landesjagdverband Brandenburg das acht Hektar große Areal. Der Verband übertrug die Trägerschaft auf den Verein. Als Gattermeister fungiert Maik Weingärtner. Unterstützt wird er von einigen Ehrenamtlern. Dazu zählen Karl Ernst Brehmer, Harald Löschke, Matthias Stadige und Uwe Bracklow. Gemeinsam haben sie an 75 Übungstagen bis zu 600 Teilnehmer pro Jahr betreut.

In der Ausbildung der Jagdhunde geht es vor allem darum, das Selbstbewusstsein des Vierbeiners aufzubauen. Zu einer guten Ausbildung gehört es ebenso, darauf zu achten, dass der Hund sich selbst nicht überschätzt. Oberste Prämisse bei der Arbeit im Gatter ist für Maik Weingärtner ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Mensch, Hund und Wildschwein. In vier bis fünf Übungseinheiten lernen die Jagdhunde den richtigen Umgang mit dieser Wildart, ohne sich selbst zu gefährden.

Verletzungen im Training kommen deshalb nur äußerst selten vor, wie der Gattermeister berichtet. Auch später, im aktiven Jagdbetrieb, wären ausgebildete Hunde deshalb sicherer unterwegs. Nicht nur aus Tierschutzgründen ist das von herausragender Bedeutung.

"Unsere Hunde sind auch Familienmitglieder", wie Weingärtner betont. Sie bei der Jagd an der Seite zu wissen, sei ebenso wichtig, wie gemeinsam wohlbehalten nach Hause zurückzukehren. Das Schwarzwildgatter erfreut sich aber nicht nur bei Jägern großer Beliebtheit, sondern auch bei Natur- und Tierfreunden, können diese doch gefahrlos den dort lebenden sechs Wildschweinen sehr nahe kommen. Projekttage und Exkursion zum Thema Schwarzwild werden ebenfalls von Maik Weingärtner und seinem Team angeboten. Darüber hinaus besteht eine Partnerschaft mit der Mildenberger Grundschule "Am Ziegeleipark". Das Schwarzwildgatter in Zehdenick ist aber nicht das einzige seiner Art in Deutschland, auch wenn es von überregionaler Bedeutung ist. Die Gatter sind einer Kompetenzgruppe für Schwarzwildgatter zusammengeschlossen.