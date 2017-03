Tante-Emma-Laden 2.0 für Sommerfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Sommerfeld (OGA) Mehr als nur gut gefüllt war am Mittwochabend der Gemeinderaum in Sommerfeld. Die Vorstellung eines alternativen Konzepts für eine ortsnahe Rundumversorgung zog nicht nur Sommerfelder, sondern auch Beetzer und Hohenbrucher Bürger an.

Der große Zuspruch, der Interessierte knapp zwei Stunden lang sogar stehend im Türrahmen ausharren ließ, war auch der gegenwärtigen Situation in Sommerfeld geschuldet. In dem Kremmener Ortsteil mit immerhin 1 300 Einwohnern gibt es keine relevanten Einkaufsmöglichkeiten mehr: keinen Discounter, keinen Fleischer, keinen Bäcker. Und auch eine Post- oder eine Bankfiliale kann Sommerfeld nicht mehr vorweisen.

Grund genug für den Ortsbeirat, sich seit längerem nach Auswegen aus diesem Dilemma umzuschauen. Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) stieß dabei auf das DORV-Konzept. Die Abkürzung steht für Dienstleistung und Ortsnahe Rundum Versorgung. Und hinter dem DORV-Konzept, das deutschlandweit bereits mehrfach umgesetzt und ausgezeichnet wurde, steht maßgeblich Heinz Frey. Der ehrenamtliche Geschäftsführer der DORV UG war aus Jülich-Barmen in NRW nach Sommerfeld gekommen. Dort hatte er vor 15 Jahren, gemeinsam mit anderen Jülicher Bürgern, genau das aufgebaut, was jetzt auch für das etwa gleich große Sommerfeld angedacht ist: einen modernen Tante-Emma-Laden mit möglichst regionalen Lebensmitteln, der auch eine Frischfleischtheke, einen Bäckerstand, ein Café als sozialen Treffpunkt und möglichst auch einen 24-Stunden-Bereich mit Bank- und Postdienstleistungen unter einem Dach vereinen soll.

Diese "multifunktionale Nahversorgung", so Heinz Frey bei der Vorstellung des Konzepts in Sommerfeld, konnte inzwischen auf über 30 DORV-Zentren in ganz Deutschland übertragen werden. Auch in Brandenburg steht bereits ein solch moderner Tante-Emma-Laden 2.0 - in Seddin bei Potsdam. Wichtigstes Erfolgskriterium dieser Zentren, so Frey, sei dabei das bürgerschaftliche Engagement. Nicht die private Wirtschaft, die sich längst aus der Versorgung der nach ihrer Sicht unprofitablen ländlichen Regionen zurückgezogen habe, würde ein solches Konzept umsetzen. Vielmehr müsste dieses als erstes von den Dorfbewohnern selbst angeschoben werden. "Ob es schließlich eine bürgerschaftliche, kaufmännische oder integrative Betreiberlösung geben wird", kann später festgelegt werden, so Frey.

Tatsächlich hat die DORV UG, die inzwischen als Beraterfirma bundesweit den Aufbau solcher Nahversorgungszentren begleitet, bereits eine 65 Seiten starke Machbarkeitsstudie zu Sommerfeld durchgeführt. Deren Fazit:ein DORV-Zentrum kann hier wirtschaftlich betrieben werden, wenn möglichst viele Angebote unter einem Dach gebündelt und so rund zwölf Prozent der Kaufkraft im Ort bleiben würden.

Über ein weiteres wesentliches Erfolgskriterium, den zentrumsnahes Standort, entbrannte im Anschluss an die Präsentation eine rege Diskussion. Ortsvorsteher Jürgen Kurth brachte die seit längerem zu großen Teilen leer stehende alte Schule ins Gespräch. Da die Immobilie der Stadt Kremmen gehört, seien diesbezüglich auch schon positive Vorgespräche mit der Wohnungsbaugesellschaft geführt worden. Aber auch ein anderer Standort kam zur Sprache: Der Sommerfelder Winfried Günther bot an, über eine Realisierung des DORV-Ladens auf seinem Grundstück Kremmener/Ecke Dorfstraße nachzudenken, wo sowieso schon ein Blumenladen samt Café entstehen soll.

Zum Abschluss der Bürgerversammlung wurden an alle der mehr als 70 Anwesenden Rückmeldebögen verteilt. Wer sich darauf bereit erklärt, mitzuwirken, wird demnächst zu einem Workshop eingeladen, auf dem unter anderem ein umfangreicher Fragebogen erarbeitet werden soll. Mit diesem sollen die Sommerfelder Aktivisten dann alle Einwohner des Dorfes zu konkreten Wünschen bezüglich des Ladens befragen. Auf einer weiteren Einwohnerversammlung können dann bereits Arbeitsgruppen gebildet werden, um der Idee tatsächlich zur Umsetzung zu verhelfen.