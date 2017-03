"Meine Hühner wollen raus"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558298/

"Es macht keinen Sinn, wenn wir und viele andere Hobbyzüchter unsere Tiere einstallen müssen, die Vogelgrippe aber nur in der Massentierhaltung auftritt", erklärt der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Ziergeflügel und Exoten D 175 Neulangsow, Ralf Schmidt. "In den meisten Fällen handelt es sich um geschwächte Tiere. Statt Stallpflicht sollte lieber die Massentierhaltung reduziert werden." Die Zuchtbedingungen für Geflügelfreunde würden sich deutlich verschlechtern, beklagt der Neulangsower. Er sehe die Gefahr, dass bald gar keine Hühner mehr auf den Höfen der Region gehalten werden.

Auch der Hobby-Hühnerhalter Wolfgang Schalow aus Marxdorf hat wenig Verständnis am Festhalten der Stallpflicht. "Ich bemühe mich, meinen Tieren auf dem Hof einen artgerechten und freizügigen Bewegungsraum zu geben, was nun seit geraumer Zeit verwehrt ist. Würden sich auf meinem Hof Krankheitserreger durch Wildvogelkot befinden, der ja angeblich der Krankheitsauslöser sein soll, trete ich die auch mit meinen Stiefeln in den Stall. Die Tiere würden sich so infizieren", sieht es der Marxdorfer. "Dann ist es wohl egal, ob draußen oder im Stall. Inzwischen rebellieren meine Hühner. Sie wollen raus."

Amtstierarzt Dr. Bötticher kann den Unmut verstehen. "Aber wir haben keine Wahl", betont er. "Nach wie vor werden im Kreis Verdachtsfälle gemeldet." Rund um Wriezen bestünden mehrere Restriktionsgebiete. In dieser Woche sei bei einem in Lietzen gefundenen Schwan die tödliche Krankheit diagnostiziert worden. Anfang der Woche habe es im Land ein Treffen zur aktuellen Situation gegeben.

Bisher wurden in Brandenburg 27 Fälle mit dem H5N8-Virus bei Wildvögeln registrier. Zudem wurde das Virus in neun Zuchtbetrieben und zwei Tierparks nachgewiesen. Insgesamt 155 000 Tiere mussten aufgrund der Geflügelpest getötet werden. Märkisch-Oderland war brandenburgweit mit mehr als 80 000 Tieren bisher am stärksten betroffen. Die Seuchensituation für Wildvögel und Hausgeflügel habe mit der jetzigen Welle ein nie zuvor gekanntes Ausmaß angenommen, heißt es aus dem zuständigen Verbraucherschutzministerium in Potsdam. Deshalb sei es nötig, alle Maßnahmen des Seuchenschutzes strikt einzuhalten, hatte Verbraucherschutzstaatssekretärin Anne Quart beim Treffen der Amtstierärzte in Potsdam noch einmal unterstrichen. Damit sei die eingangs genannte Forderung privater Hühnerhalter nicht umsetzbar, erklärt Ralph Bötticher. Zumal die Annahme, dass es bisher in Kleinstbeständen keine Fälle von Vogelgrippe gegeben habe, als falsch bewertet wird. "Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich hoch", sieht es der Amtstierarzt. Nicht jeder melde einzelne Tierverluste, obwohl dazu die Verpflichtung besteht. Er empfiehlt Kleintierhaltern, sich provisorische Ausläufe - zum Beispiel mit Partyzelten oder Voliere-Konstruktionen - zu schaffen. Er geht davon aus, dass die Stallpflicht noch für mindestens zwei Wochen bestehen bleibt. Ende März sei der große Vogelflug in der Regel vorbei, könnte sich die Gefahr endlich minimieren.

Damit wird sich voraussichtlich eine Sorge der Neulangsower Kleintierzüchter erledigen. Ralf Schmidt verweist in seinem Schreiben an den Landrat auf das traditionelle Hähnewettkrähen am 1. Mai. Man müsse sich darauf vorbereiten und wissen, ob es dafür in diesem Jahr überhaupt die erforderlichen Genehmigungen durch das kreisliche Veterinäramt gibt.

Das Veterinäramt appelliert an alle Geflügelhalter, sowohl ob privat oder gewerblich, ihren Bestand oder auch Änderungen umgehend anzumelden und verweist auf die Meldepflicht nach der Viehverkehrsordnung. Die Meldepflicht gelte für ganz Märkisch-Oderland. Das entsprechende Formular ist auf der Homepage des Kreises hinterlegt.

Infos und Formular im Internet unter http://maerkisch-oderland.de/cms/upload/p