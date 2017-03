Horst Sander feiert 80. Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558299/

"Alt machen nicht die grauen Haare, alt machen nicht die vielen Jahre, alt ist wer den Mut verliert und sich für nichts mehr interessiert", zitiert Horst Sander zur Begrüßung der Geburtstagsgäste einen Spruch.

Wer den in vielen Bereichen aktiven Rentner kennt, weiß, dass diese Worte auf ihn jedenfalls nicht zutreffen. Er habe weiterhin vor, als Wanderleiter tätig zu sein. "Das macht mir besonders viel Freude", betonte er. Um auch das nötige Rüstzeug auf seinen Touren dabei zu haben, übergaben ihm Heiko Walther-Kämpfe und Andreas Hensel von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH einen großen Wanderrucksack sowie einen Wanderstock.

Nicht nur zum Geburtstag, sondern auch für seinen Einsatz in vielen Bereichen wurde er noch von weiteren Gästen geehrt. Udo Schonert, Vorsitzender der SPD-Fraktion in Bad Freienwalde, überreichte Sander einen Blumenkorb. Er sei Gründungsmitglied des SPD-Ortsvereins und Mitglied des ersten Kreistages gewesen, so Schonert.

Anschließend verlieh Karl Richter ihm die Ehrennadel StufeII im Namen des Brandenburgischen Seniorenverbandes (BSV) "in Anerkennung langjähriger hervorragender Arbeit", wie es in der Urkunde heißt. Vor einigen Jahren habe er bereits die erste Ehrennadel erhalten, so Richter. Horst Sander sei seit knapp 20 Jahren Mitglied im BSV. Er sei aktives Vereinsmitglied und stehe immer helfend zur Seite, begründete Richter die Auszeichnung. Geehrt wurde er damit auch für seine Tätigkeit als Wanderleiter im Verein. Bei Ausflügen der Vereinsmitglieder übernehme er oft die Führung, erzählte Richter. Außerdem unterstütze Sander den Verein auch bei diversen Veranstaltungen wie der Jahreshauptversammlung oder bei Infoveranstaltungen zu bestimmten Themen.

Horst Sander war bis zur Rente an der Bad Freienwalder Oberschule als Lehrer für Chemie und Polytechnik tätig. Seit 34 Jahren ist er inzwischen als Wanderleiter für die Bad Freienwalder Wanderfreunde des Hauses der Naturpflege im Einsatz und hat etwa 330 Mal eine Gruppe zu besonderen Orten in der Region begleitet. Dazu zählt das Umland von Bad Freienwalde bis nach Falkenberg, zudem weitere Ziele in Berlin und der Landeshauptstadt Potsdam. Wenn die Ausflüge mitunter zu architektonischen Besonderheiten führen, steht die Natur für ihn immer an erster Stelle.

1984 habe Kurt Kretschmann an ihn die Leitung der Wandergruppe übergeben, erzählte Horst Sander im Dezember, als der Wanderplan für das erste Halbjahr dieses Jahres erschienen war. Noch immer übernimmt er acht bis neunmal im Jahr eine Tour.

Solange die Gesundheit seiner Frau Gerda und seine eigene es zulasse, wolle er weiter als Wanderleiter aktiv sein, sagte er während der Feier am Donnerstag. Aber auch mit der Lektüre von Büchern wolle er weiterhin seine Zeit verbringen. In jedem Fall sei er froh darüber, dass er so ein Alter erreicht habe, betonte Sander. Und das mit vielen Gästen zusammen feiern könne. "Ich freue mich, dass Sie heute zu meinem Ehrentag erschienen sind", sagte er zu seinen Gästen. Zusammen mit seiner Frau sowie seiner Familie und Verwandten setzte er die Feier am Nachmittag im Bad Freienwalder Haus der Naturpflege fort.