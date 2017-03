Kaum Plätze für Schwimmschüler

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer will, dass sein Kind früh schwimmen lernt, gerät in Frankfurt "ins Schwimmen". Der Grund: Es gibt vor dem Sommer keine freien Plätze. Der Eisenbahner-Schwimmverein nimmt zurzeit nicht einmal mehr Neulinge in seine Warteliste auf.

"Leider müssen wir Ihnen absagen." "Alle Plätze sind vergeben." "Wenn Sie schnell sind, können sie sich für den nächsten Kurs noch anmelden." Wer will, dass sein Kleinkind in Frankfurt schwimmen lernt, bekommt fast überall ähnliche Antworten: Die Kapazitäten sind ganz beziehungsweise so gut wie erschöpft.

In der städtischen Schwimmhalle in der Rathenaustraße beginnen im April zwar wieder zwei Kurse für Fünfjährige. Zwölf Kinder pro Gruppe. Immer dienstags und donnerstags, 20 Einheiten, 105 Euro. Das Problem: Die Plätze sind alle vergeben. Bis zu den Sommerferien besteht damit in der Stadt keine Chance mehr, sein Kind zum Schwimmenlernen anzumelden. "Der Kurs ist immer der gefragteste", weiß Rainer Grüneberg, seit 1984 in der Schwimmhalle tätig, erst als Bademeister, heute leitet er die Einrichtung. "Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder noch vor dem Urlaub in den Sommerferien schwimmen lernen. Das Wunschdenken ist dann häufig, es muss sofort los gehen. Allerdings müssen Kinder rechtzeitig angemeldet werden."

Dieses Jahr übersteige die Nachfrage das Angebot zum ersten Mal. Warum das so ist, dafür hat Grüneberg keine Erklärung. "Es gibt einfach besonders viele Anmeldungen", sagt er. Um dem höheren Bedarf durch einen zusätzlichen Kurs gerecht zu werden, das funktioniert in Frankfurt nicht ohne weiteres. "Wir haben schlicht keine Kapazitäten", bekennt der Schwimmhallen-Leiter. "Wir stoßen schon jetzt an unsere Grenzen." Etwa 300 Leute, schätzt Grüneberg, besuchen täglich die einzige öffentliche Schwimmhalle der Stadt. Geöffnet ist teilweise von 6 bis 22 Uhr. In der Zeit gebe es nicht eine einzige Leerstunde. "Ein zusätzlicher Kurs würde bedeuten, dass an anderer Stelle etwas eingekürzt werden oder ganz wegfallen müsste."

Beim Eisenbahner-Schwimmverein 1948, kurz ESV, können Kinder ebenfalls Schwimmen lernen. Dort ist die Situation langfristig allerdings noch aussichtsloser, sein Kind zum Kurs anzumelden. Der Verein nimmt nicht einmal mehr Neulinge in die Warteliste auf. "Allein dort sind bereits bis zu 60 Kinder aufgelistet", sagt Waltraud Planeta von der Geschäftsstelle. Ebenso viele Schwimmanfänger nehmen in neuen Gruppen pro Halbjahr an den Lehrgängen teil. Ihr Ziel ist das Seepferdchen. "Danach treten viele wieder aus dem Verein aus", sagt Waltraud Planeta, die seit mehr als 60 Jahren beim ESV aktiv ist. "Die Fluktuation ist groß." Zurzeit sind dort 150 Kinder und Jugendliche registriert, genauso viele Erwachsene schwimmen - in der Freizeit oder auf Wettkampfbasis.

Die Warteliste gibt es beim ESV seit etlichen Jahren. "Und sie ist im Grunde immer voll. Das Problem ist", erklärt Brigitte Vetter, zuständige Abteilungsleiterin, "dass uns nur eine begrenzte Stundenanzahl beziehungsweise Fläche zur Verfügung steht." Sowohl in der Schwimmhalle Rathenaustraße als auch an der Sportschule in der Kieler Straße müssen die Eisenbahn-Sportler mit ihrer knapp bemessenen Zeit für sechs unterschiedliche Gruppen haushalten. Letztlich seien beide Schwimmhallen zu klein - vor allem aber die Einrichtung an der Rathenaustraße. "Neben dem Vereinssport muss die Stadt ja auch den öffentlichen Badebetrieb gewährleisten", sagt sie weiter. Hinzu kämen Schwimmtrainings der Polizei, Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht, der Triathleten, Taucher, der Stadt Lebus und Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft sowie Schwimmunterricht für Dritt- und Sechstklässler. Angesichts dessen sei mehr Schwimmschule nicht machbar. Eine weitere Hürde sieht Brigitte Vetter darin, dass auch ausreichend Übungsleiter zur Verfügung stehen müssen. Ihr Verein sucht zurzeit händeringend Trainer und Riegenführer für Kinder und Jugendliche.

Ganz aussichtslos ist es in Frankfurt dennoch nicht, Kindern unter professioneller Anleitung zu ihren ersten Schwimmzügen zu verhelfen. Nach der Schließzeit im Sommer beginnt im Hallenbad der Stadt ein Herbstkurs, am 5. September. Freie Plätze gibt es noch, versichert Rainer Grüneberg. Außerdem sind auf der Internetseite der Stadt Frankfurt die Termine für Schwimmschüler bis 2018 veröffentlicht. Eltern können ihren Nachwuchs also rechtzeitig anmelden.

