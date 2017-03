Stadt will Breitbandlücken schließen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Stadt will weiße Flecken in der Breitbandversorgung verschwinden lassen. Nachdem man sich an einem gemeinsamen Projekt des Landkreises nicht beteiligt hatte, sind nun eigene Aktivitäten geplant, um flächendeckend 50 Mbit pro Sekunde verfügbar zu machen.

Der Kreistag hatte vor wenigen Tagen die Weichen für einen flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis gestellt. Dank Fördermitteln des Bundes sollen spätestens 2019/20 alle Märkisch-Oderländer, die es wünschen, über schnelles Internet verfügen. An jedem Grundstück - ob privat oder gewerblich genutzt - sollen dann mindestens 30 Mbit/s anliegen, in der Regel etwa 50 Mbit. Außer in Strausberg.

Weil die Stadt mehrfach auf Anfragen und Einladungen nicht bzw. abschlägig reagiert habe, sei sie letztlich in die Leistungsbeschreibung nicht aufgenommen worden, erklärt Danny Wollank, Breitbandbeauftragter in der Kreisverwaltung. Strausberg fehlt dadurch sowohl in der Bestandsaufnahme zu den Lücken als auch im Projektgebiet, das mit dem vorn genannten Kreistagsbeschluss erfasst ist. Immerhin sollen kreisweit etwa 800 Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt und 1290 Verteilungskästen neu errichtet werden. Rainer Schinkel, der Beigeordnete des Landrates, bezifferte das Investitionsvolumen auf 96 Millionen Euro. Und der Kreis steuert aus seinem Haushalt die Eigenanteile dafür bei, rund 6,5 Millionen Euro.

Auf Nachfrage des Kreistagsabgeordneten und Stadtverordneten Bernd Sachse (Linke) im jüngsten Bauausschuss, warum Strausberg eine Teilnahme an dem Kreis-Programm abgelehnt hatte, hatte Bürgermeisterin Elke Stadeler noch drauf verwiesen, dass die Telekom 2015/16 das Breitbandnetz im Stadtgebiet "umfangreich ausgebaut" habe. Strausberg war damals vorgezogen worden und hatte keine Eigenanteile leisten müssen.

Allerdings war dem Rathaus bislang offenbar nicht bewusst, dass es sehr wohl Bereiche gibt, wo schnelles Internet nicht verfügbar ist. "Die Stadt ist bisher davon ausgegangen, dass der Ausbau flächendeckend durchgeführt wurde", verkündete die Bürgermeisterin denn auch im Bericht zur Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Schließlich hatte die Telekom Anfang 2016 verkündet, der Ausbau in der Vorstadt sei "vollständig beendet, der Breitbandausbau von Strausberg damit abgeschlossen". Allerdings sind bei dem Unternehmen zum Beispiel das Wohngebiet Pflaumenplantage am Finanzamt, die Siedlung am Wasserwerk oder Bereiche um die Bahnhofstraße außen vor.

Nach entsprechenden Hinweisen habe sich der Fachbereich Technische Dienste mit dem Landkreis und dem vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eingesetzten Projektträger in Verbindung gesetzt, teilte die Bürgermeisterin mit. Die hätten "Defizite" bestätigt. Nun prüfe die Verwaltung die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. Der Bund stellt Mittel zur Verfügung, um zunächst Lücken aufzudecken und eine Grobplanung zu erarbeiten, wie es der Kreis in Anspruch genommen hat. Zum Glück für Langsam-Surfer in Strausberg ist der Topf noch nicht leer. Auf Basis der Papiere können dann weitere Fördermittel für den Ausbau beantragt werden.