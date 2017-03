Asylbewerber wollen Verein gründen

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Rathenow ist gut. Ich bin stolz auf Rathenow!" Das sagte Abakar Younous am Dienstag. "Aber wir haben auch unsere Probleme. Wir brauchen eigene Wohnungen und mehr Deutschunterricht." Younous stammt aus dem Tschad (Afrika) und lebt seit vier Jahren mit seiner derzeit schwangeren Frau in der Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg. Er engagiert sich in einer Organisation afrikanischer Flüchtlinge.

Der Potsdamer Abdou-Rahime Diallo flüchtete 1974 aus Guinea nach Westdeutschland. Er will Flüchtlinge in Rathenow bei ihrer Vereinsgründung unterstützen.

"Ich kenne Rathenow schon lange. Vor Jahren gab es hier viele Probleme für die Flüchtlinge", erklärte Chu Eben. "Rathenow und die Gesellschaft hier haben sich geändert. Wir müssen die Zivilgesellschaft in Rathenow für uns gewinnen. Mit ihnen an unserer Seite erreichen wir gemeinsam mehr. Wir müssen auch die politische Ebene mit unseren Anliegen erreichen." Chu Eben floh aus dem Kamerun (Afrika) und lebt seit 1998 in Deutschland. Im Jahr 2000 gründete er den Refugees Emacipation e.V. in Potsdam.

Ahmed Maweid flüchtete aus Somalia (Afrika) und kam im September 2013 in die Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg. Nachdem er seine Aufenthaltsgenehmigung bekam, holte er mit Hilfe der Ausländerbehörde seine Frau nach und lebt seit 2015 mit seiner in Rathenow geborenen Tochter in einer eigenen Wohnung. Am Dienstag hatte Maweid Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft und Gäste wie Chu Eben aus Berlin und aus Potsdam zu einer ersten Veranstaltung in den Birkenweg eingeladen.

"Es ist nicht gut, wenn du als Flüchtling nur in deinem Zimmer sitzt. Wir müssen uns integrieren. Dazu ist die deutsche Sprache wichtig und dass man sich um eine Arbeit bemüht", erklärte Ahmed Maweid, der bei einer Wachschutzfirma in Berlin arbeitet. "Um unsere Probleme öffentlich zu machen und zu lösen, müssen wir uns gemeinsam dafür einsetzen, uns organisieren."

Aus diesem Grund möchte der gebürtige Somalier das Refugee Integration and Human Rights Centre (RIHR) (Flüchtlingsintegrations- und Menschenrechtszentrum) als eingetragenen Verein gründen. Zur ersten Zusammenkunft sollten die Flüchtlinge ihre ganz persönlichen Probleme schildern.

"Die Unterstützung für junge Mütter hier ist gut. Aber es dauert einfach zu lange, bis ich für mein hier geborenes Kind eine Geburtsurkunde bekomme, obwohl ich alle Papiere zusammen habe", erzählte eine gebürtige Kenianerin (Afrika). Andere Flüchtlinge sprachen die unterschiedliche Behandlung zum Beispiel beim Zugang zu Deutschkursen an.

"In Deutschland gibt es institutionellen Rassismus und Diskriminierung. Seit Angela Merkels Satz "Wir schaffen das' hat sich die Politik in Deutschland geändert. Die Diskussion in Teilen der Bevölkerung wird durch die AfD bestimmt", meinte Abdou-Rahime Diallo. "Es gibt auch viele Deutsche, die sozial nicht gut gestellt sind. Aber Ihr seid noch schlechter dran. Ihr müsst die Deutschen verstehen lernen. Auch in Rathenow gibt es Menschen, die Euch helfen wollen."

Abdou-Rahime Diallo wurde 1966 in Halle geboren. Nach dem Studium gingen seine Eltern mit ihm in ihre Heimat Guinea (Afrika) zurück. 1974 floh Abdou-Rahime Diallo nach Westdeutschland. In Potsdam koordiniert er seit Dezember 2016 die Gründung des Netzwerks Migrantenorganisation Brandenburg als eingetragenen Verein.

Ahmed Maweid wird freitags die Flüchtlinge im Birkenweg zu festen Zeiten beraten und in einigen Wochen zu einer zweiten Veranstaltung einladen.