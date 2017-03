Landtag ist jetzt am Ball

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Rathenow (MOZ) Die Gegner der von der rot-roten Landesregierung geplanten Kreisgebietsreform haben den Ball dem Landtag zugeschoben. Ihm waren am 14. Februar rund 130.000 Unterschriften gegen das Projekt überreicht worden. Der Hauptausschuss des Landtags habe am Dienstag die Zulässigkeit der Volksinitiative festgestellt und offiziell Überweisung in den Ausschuss für Inneres und Kommunales des Landtags beschlossen, so Vizeparlamentspräsident Dieter Dombrowski (CDU), gleichsam erklärter Gegner einer Kreisgebietsreform. Zum nun folgenden Prozedere erläutert er: "Im Innenausschuss erfolgt nunmehr die Anhörung der Vertreter der Volksinitiative. Dieser gesamte Prozess muss nach Gesetzeslage innerhalb von vier Monaten abgeschlossen sein. Das Verfahren muss also bis spätestens 30. Juni 2017 zum Ende geführt werden. Innerhalb dieser Frist muss sich auch der Landtag zur Sache erklären."

Das Parlament könnte die Volksinitiative annehmen. Allgemein erwartet wird aber, dass der Landtag sie ablehnen wird. Dann wären die Reformgegner wieder am Ball.

In Dombrowskis Heimatlandkreis, dem Havelland, hatte der Kreistag, dem der Landtagsabgeordnete auch angehört, am Montag Einstimmigkeit an den Tag gelegt. Es ging um die Stellungnahme der Verwaltung zum Entwurf des Gesetzes zur Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte, die nunmehr angenommen ist und so dem Land zugestellt wird. Den Entwurf hat der Landrat vor den Abgeordneten als "stark überarbeitungsbedürftig" bezeichnet. Die Stellungnahme ist im Wortlaut auf www.havelland.de (Ratsinformationssystem) zu finden. Die Einstimmigkeit widerspiegelt aber nicht die generellen Standpunkte der Fraktionen zur Reform. Bekanntlich hat sich der Kreistag am 22. Februar 2016 nur "mehrheitlich" für den Erhalt des Landkreises in den derzeit bestehenden Grenzen und somit auch gegen eine Fusion mit der Stadt Brandenburg an der Havel ausgesprochen. Es gab seinerzeit zwei Enthaltungen. Die oppositionelle Linke hatte gegen die Positionierung gestimmt. Ihr Landesparteivorsitzender, Vizeministerpräsident Christian Görke aus Rathenow, ist erklärter Befürworter der Reform. Indes hatte sich auch die SPD, deren Parteivorsitzender, Ministerpräsident Dietmar Woidke, treibende Reformkraft ist, im Kreistag für den Erhalt der bestehenden havelländischen Grenzen positioniert.