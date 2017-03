Neuzeller Schüler lernen Polnisch per Skype

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Internationale Bildungsbrücken zu bauen, ist ein Anliegen des privaten Gymnasiums in Neuzelle (Oder-Spree). Dort lernen 300 junge Deutsche mit 120 Gleichaltrigen aus 17 Nationen. Wie grenzüberschreitend es zugeht, spürt man auch im Polnisch-Unterricht.

Über Laptop und Skype verbunden: Neuzeller Zehntklässler beim Sprachunterricht mit Gleichaltrigen aus Zielona Góra. Auch ihre Lehrerin Magdalena Fediuk (in der Mitte rechts) und die Referendarin Aleksandra Pyra kommen aus dem Nachbarland.

"Czy w Zielonej Gorze jest tak ze zimno?" - Gerade erst hat der 16-jährige Timm das Skype-Programm auf dem Laptop in Gang gebracht, da stellt er schon die Frage: "Ist es bei euch in Zielona Góra heute auch so kalt?" Vom Bildschirm schallt ihm ein vielstimmiges und langgezogenes "Taaaaak" zurück und einer der jungen Polen bestätigt auf Deutsch: "Ja, schlechtes Wetter auch bei uns!"

Seit diesem Schuljahr ist der Polnisch-Unterricht für die Zehntklässler am Neuzeller Rahn-Gymnasium noch abwechslungsreicher als zuvor. Ein Mal im Monat ist man per Skype mit einer Klasse in der 50 Kilometer entfernten polnischen Stadt Zielona Góra verbunden. Diese gehört zum "Europäischen Gymnasium", dessen Träger wie in Neuzelle der Rahn-Konzern ist.

Da in dieser Woche auch Internationaler Frauentag war, tauscht man sich erst mal darüber aus, wovon junge Frauen so träumen: Kwiaty, troche pieniadze, dobrego przyjaciela - Blumen, etwas Geld und ein guter Freund - die Wünsche sind auf beiden Ufern der Oder so ziemlich die gleichen.

Die Idee für diese Form des Lernens hatte Magdalena Fediuk. Sie ist eine der mittlerweile elf polnischen Lehrerinnen und Lehrer an der Neuzeller Schule. Sie muss täglich um 5.15 Uhr in Zielona Góra aufstehen, um pünktlich an der Arbeit zu sein. "Das ist zwar schrecklich früh, aber dafür macht mir die Arbeit auch Riesenspaß", sagt die Frau mit den kastanienbraunen Haaren.

Der Stolz über die guten Wortschatzkenntnisse ihrer Schüler ist der Pädagogin deutlich anzumerken. "Ich habe diese Schüler schon seit der siebten Klasse. Inzwischen sind sie mir ans Herz gewachsen", berichtet Fediuk. Noch in ihrer eigenen Jugend habe sie sich so enge und alltägliche Verbindungen zwischen beiden Ländern nicht vorstellen können.

Die Motive der 16-Jährigen, Polnisch zu lernen, sind durchaus unterschiedlich. "Wir stammen aus gemischten Familien und sind halbe Polen", berichten Lotta und Helen. "Ich glaube, dass es hier in der Grenzregion ganz nützlich für die berufliche Zukunft ist, wenn man Polnisch kann", meint der neben Lotta sitzende Kurt. Und Timm, der ein lustiger Bursche zu sein scheint, wirft ein: "Die schönen polnischen Mädchen sind doch der beste Grund, um die Sprache zu lernen."

Da Timm im Internat der Schule lebt, hat er viel Gelegenheit, seine Kenntnisse anzuwenden. Derzeit kommen 52 Neuzeller Schüler aus dem Nachbarland. Gefolgt von 16 Chinesen und 15 Ägyptern bilden sie die größte ausländische Gruppe.

Stolz ist man auch auf den Erfolg, den viele polnische Schüler nach dem Abitur schon hatten. "Da gibt es Ärzte, Firmengründer und auch eine Lehrerin, die bei uns angefangen hat", berichtet Schulleiter Sven Budach.

Durch die vielfältige Kooperation zahlt sich auch das EU-Projekt aus, mit dem die Schulen in Neuzelle und Zielona Góra in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und modernisiert wurden. Stolze 7,9 Millionen Euro wurden dafür eingesetzt.