Strittmatter-Gymnasiasten mit den Besten am Netz

Dallgow (OGA) Weder in Oberhavel, noch im weitergefassten Regionalbereich Neuruppin mit vier Kreisen war die Granseer Volleyball-Schülerauswahl stoppen. Das gelang der Konkurrenz erst im Landesfinale.

Das Team des Strittmatter-Gymnasiums belegte am Donnerstag bei "Jugend trainiert für Olympia" den fünften Platz. Nach zwei Niederlagen in der Vorrunde war das Halbfinale für die Truppe von Sportlehrer Holger Ribbentrop bereits früh verpasst.

Gegen die Übermannschaft aus Königs Wusterhausen war wie erwartet kein Kraut gewachsen. Die Strittmatter-Jungs hätten also die Sportschule Frankfurt (Oder) bezwingen müssen. Aber "die standen richtig gut", fand Jesco Genzmer lobende Worte für den Gegner. Dieser setzte sich aus Fußballern zusammen, die sich nun in einer zweiten Sportart probierten - mit Erfolg. Genzmer, der zum dritten Mal mit Gransee in einem Landesfinale stand: "Wir sind deshalb nicht zufrieden, weil wir es besser können. Definitiv." Durch die beiden vorgelagerten Turniere war sein Team souverän durchgekommen. Jedoch wurde dann nur zweimal trainiert. Vor allem im Angriff blieben die Strittmatter-Jungs einiges schuldig.

Mit dem Zweisatzsieg im Platzierungsspiel gegen das ausrichtende Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz gelang der versöhnliche Ausklang.

Dass die Mannschaft des Schiller-Gymnasiums ungeschlagen durchs Turnier kommen würde, war durchaus zu erwarten. Dass sie auf keine ernstzunehmende Gegenwehr traf, eher nicht. Sportlehrer Patrick Lonau, ehemaliger Landesliga-Volleyballer beim dem Rheinsberger SV: "Wir wurden nur im zweiten Satz des Finales gefordert." Alles andere war ein Spaziergang für die Gymnasiasten, die vor Ort einen Erstliga-Verein als Partner haben. Unter anderem schmettert Adrian Kloss fürs Lonau-Team - ein Junioren-Nationalspieler. Ihn wählte die Wettkampfleitung um Uwe Große zum "Besten Spieler". Große: "Schade, dass es so ein Unterschied zwischen dem Ersten und den fünf anderen gab."