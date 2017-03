Leichtathlet Lothar Bathe holt Bronze

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Lothar Bathe hat seine umfangreiche Medaillensammlung erweitert. Der Athlet vom SVStahl Hennigsdorf holte am Wochenende bei der deutschen Senioren-Meisterschaft der Leichtathleten Bronze über 3000 Meter. Bei seinem ersten Start in der Altersklasse80 bewältigte er die 15 Runden in 14:40,68 Minuten. "Ich freue mich nun auf die Freiluftsaison und den Angriff auf den einen oder anderen Landesrekord." Derzeit hält Bathe acht Landesrekorde in Brandenburg, einen in der AK 60 und sieben in der AK 75.