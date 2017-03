Neuzugang beim OHC

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Als am Mittwochabend der ehemalige Handball-Weltmeister die Trainingshalle des Drittligisten betrat, ging fast unter, dass sich noch ein weiterer Gast ins Geschehen auf dem Parkett gemischt hatte. Patrick Ebel trug in seiner Übungseinheit zeitweise ein für den OHC eher untypisches Dress in knalligem Gelb. Auf dem Rücken zu lesen: Nummer 11 und TV Knielingen.

Spielform trainiert: Patrick Ebel (Mitte) streifte am Mittwoch das OHC-Trikot über.

Aufklärung, wer Ebel ist, gab es von Oranienburgs Rückraumspieler David Sauß. Beide studieren an der Technischen Universität in Berlin Elektrotechnik. "Wir sind uns dort über den Weg gelaufen und dann über Handball ins Gespräch gekommen", erklärt Sauß. Da derzeit im Team aus der Kreisstadt zahlreiche Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen und die Trainingsbedingungen aufgrund des zusammengeschrumpften Kaders alles andere als optimal sind, fragte Sauß bei Ebel einfach mal nach, ob dieser es sich vorstellen könne, auszuhelfen. Die positive Antwort kam prompt.

Am Mittwoch haute sich Patrick Ebel voll rein, war sofort ein Teil der Mannschaft. "Er hat wegen einer Verletzung etwa ein Jahr lang nicht gespielt und muss jetzt erst einmal fit werden", sagt David Sauß. Dass der Gastspieler durchaus einiges an Qualität mitbringt, weiß Sauß. "Patrick hat früher mal in der A-Junioren-Bundesliga gespielt. Das sieht man."

Lob findet auch OHC-Trainer Christian Pahl. Er sieht in Ebel einen vielversprechenden jungen Spieler. "Er bringt körperlich gute Voraussetzungen mit. Wir werden schauen, dass wir ihn integriert bekommen. Es ist deutlich zu erkennen, dass er schon höherklassig Handball gespielt hat."

Bisher war Ebel drei Mal bei Einheiten dabei. Pahl will ihm nun Zeit geben, sich an alles zu gewöhnen. "Wir gucken dann, wo Patrick in fünf oder sechs Wochen steht und wie er sich entwickelt, wenn er eine Weile bei uns trainiert. "

Bei den Oranienburgern gibt es ein Beispiel, das aufzeigt, wie es im Optimalfall für einen Probespieler laufen kann. "Bei Hüseyin Öksüz war das in der vergangenen Saison ähnlich. Auch er hat damals bei uns ausgeholfen, und jetzt ist er ein fester Bestandteil unserer Mannschaft", berichtet David Sauß.

Öksüz traf in den vergangenen Begegnungen des OHC regelmäßig. Seine Tore werden auch an diesem Sonnabend (19 Uhr) im Spiel bei der SG Flensburg-Handewitt II gebraucht wird. Positiv für Oranienburg: Robert Stelzig kommt in den Kader zurück, Janis Bohle wird ebenso wieder dabei sein. Nicht im Aufgebot wird Robin Manderscheid stehen. Pahl erwartet ein Flensburger Team, das "mit Tempo agiert. Wir müssen die SG bearbeiten und auf unsere Torhüter hoffen."