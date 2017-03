artikel-ansicht/dg/0/

Orlando (dpa) Die Wettkampf-Rückkehr von Golf-Superstar Tiger Woods ist weiter ungewiss. Der weiter unter starken Rückenproblemen leidende 41-Jährige sagte auch seine Teilnahme am Arnold Palmer Invitational (16. bis 19. März) in Orlando/Florida ab. Diese teilte der US-Amerikaner am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Homepage mit.