Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, verweigert das Governance und Review Committee der FIFA dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten den möglichen erneuten Einzug in das wichtige Gremium beim FIFA-Kongress im Mai in Bahrain.

Grund für die Sanktion sollen nicht die möglichen Verwicklungen Mutkos in den russischen Doping-Skandal, sondern seine herausgehobene Position im Kreml sein. Die FIFA-Statuten verbieten eine Einmischung nationaler Regierungsbelange in Fußball-Angelegenheiten. Welche Auswirkungen Mutkos Ausschluss für seine Rolle als Cheforganisator der WM 2018 in Russland haben wird, ist zunächst unklar.