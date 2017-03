artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Bis zum heutigen Tage sollten die Brandenburger Kommunen Stellungnahmen zur geplanten Kreisreform abgeben. In ihren Statements warnen sie nun eindringlich vor einer Umsetzung der Pläne.

"Ein solch dilettantisches Vorgehen habe ich noch nicht erlebt." Mit diesen Worten fasste am Donnerstag Karl-Ludwig Böttcher, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, seine Sicht auf das von SPD und Linkspartei geplante Reformprojekt zusammen. Der Entwurf, den der Landtag Ende Mai final beschließen soll, strotze nur so von Fehlern, so Böttcher. Aktuelle Bevölkerungsprognosen und neuartige Aspekte der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Land seien darin nicht berücksichtigt. Das Votum des Städtebunds: Reform aussetzen.

Aus 14 Landkreisen sollen neun werden, und von den vier kreisfreien Städten soll nur Potsdam diesen Status behalten. Das ist die Grundidee der Reform. Zudem sollen die Aufgaben zwischen Land und Kommunen neu verteilt werden. Aber das Wie und Warum bereitet auch dem Landkreistag große Sorgen. Sein offizielles Votum: keine Zustimmung. Vielmehr habe man "grundsätzliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit des unterbreiteten Fusionsvorschlags". Die von der Landesregierung prognostizierten Effizienzvorteile seien nicht zu erwarten. Kritisiert wird zudem, dass es mit Blick auf die angestrebte Übertragung von Landesaufgaben an die Kreise meist bei Ankündigungen geblieben sei.

Erhebliche Bedenken hat der Landkreistag für die Jahre des Übergangs zu den neuen Strukturen. "Die von der Neugliederung betroffenen Landkreise werden für geraume Zeit in ihren wesentlichen Handlungsmöglichkeiten gelähmt", befürchtet das Gremium. So sollen Mitarbeiter nur befristet eingestellt werden dürfen. Das erschwere es, Fachkräfte zu gewinnen.

Weiter wird moniert, dass den Kreisen, die ehemals kreisfreie Städte aufnehmen müssen, daraus "schwerwiegende Belastungen" entstehen. Sie müssten sich "dem lähmenden Regime" des Neugliederungsgesetzes unterwerfen. Empört zeigen sich die Kommunen darüber, dass sie die Reform in großem Umfang mitfinanzieren sollen. Dies sei völlig inakzeptabel. Außerdem habe das Land in seinen Berechnungen die bei den Fusionen entstehenden Kosten viel zu niedrig angesetzt. Fazit von Landkreistag-Chef Wolfgang Blasig (SPD): "Dieser Gesetzentwurf ist unbrauchbar und ungeeignet."

Das sehen auch zwei SPD-Landtagsabgeordnete sowie mit Stefan Ludwig (Justiz) und Diana Golze (Soziales) zwei Linke-Minister so. Sie alle haben jüngst als Kreistagsmitglieder in ihrer jeweiligen politischen Heimat gegen die Reform gestimmt. Die CDU hält Rot-Rot deshalb vor, mit gespaltener Zunge zu sprechen.