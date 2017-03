artikel-ansicht/dg/0/

Herne (dpa) Der in einer Wohnung in Herne gefundene Tote ist ein junger Bewohner der Stadt. "Wir wissen nur, dass es sich um einen männlichen Mitbürger unserer Stadt handelt, der noch relativ jung ist", sagte der Herner Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD). Einsatzkräfte hatten die Leiche am Donnerstagabend kurz nach der Festnahme von Marcel H. gefunden, der verdächtigt wird, den neunjährigen Jaden in Herne erstochen zu haben. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige wurde nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen.

