Die ersten Frühlingsboten

Junge Kiebitze sind gut an der geringeren Federhaube zu erkennen. Dieses fotografierte Exemplar wurde neben vielen weiteren im Kerngebiet (und nur hier) des NSG Belziger Landschaftswiesen 2016 groß.

Später las ich dann einen Artikel vom Niederländer De Vries. "Ein Außenstehender könne es nicht ermessen, was das Einsammeln der Kiebitzeier für die friesische Bevölkerung bedeute, für die, vom fünfjährigen Jungen bis zum siebzigjährigen Greis von Mitte März bis Ende April der Kiebitz geradezu der Alleinherrscher auf der Welt sei". De Vries hat in seiner Heimatstadt Leenwarden die Marktanlieferungen über 40 Jahre kontrolliert. Im Durchschnitt wurden jährlich unglaubliche 125.000 Kiebitzeier gesammelt. Das frühe Eiersammeln hat bewirkt, dass die Vögel nachlegten. Somit kann es nicht zu dem gewaltigen Artenrückgang geführt haben.

Heut kann man sich hier keine Schulkinder vorstellen, die Kiebitzeier sammeln. Natürlich verbieten es Gesetze, aber es ist auch einfach aus Mangel an Masse so gut wie unmöglich. Vom Alleinherrscher kann keine Rede mehr sein. Die Kinder würden schnell die Lust verlieren. Wenn noch eine Handvoll Brutpaare in der Fredersdorfer Gemarkung zur Brut kommt, kann man sich schon freuen.

Dem einstigen auf vielen Flächen und in hoher Dichte brütenden Wiesenvogel ging der geeignete Lebensraum verloren. Feuchtwiesen mit später Nutzung verschwanden wie die Nutzungsvielfalt. Neben großen Monokulturen und der chemischen Flächenbehandlung, lassen auch zu enge Bewirtschaftungstermine die Brut nicht hochkommen.

Der taubengroße Vogel ist leicht an seiner Federhaube "der Holle" dem schwarz-weißem, von nahem grün-bronze metallisch wirkenden Federkleid sowie an den breiten abgerundeten Flügeln zu erkennen.

Es ist wohl der bekannteste Watvogel Europas und von Westeuropa durchs mittlere Asien bis zum Amur verbreitet. So erklären sich auch die großen Kiebitzansammlungen auf Wiesen und Weiden zur Zugzeit, die bis in die Tausende gehen. Hier suchen die Vögel nach Insekten, deren Larven, Würmern oder kleinen Schnecken. Nicht selten sieht man einen Vogel mit einem Fuß auf den Boden klopfen, dem "Fußtrillern", um Regenwürmer aus der Erde zu locken.

Mit der Ankunft im Brutgebiet beginnen die Männchen ihre Reviere zu besetzen, um sogleich ihre tolle Flugbalz zu vollführen. Dabei beginnen sie im taumelnden Horizontalflug unter Chä-witt-witt-witt Rufen, um dann fast senkrecht aufzusteigen, um sich darauf in einen senkrechten Absturz mit Trudeln und Überschlägen fallen zu lassen, bevor sie sich kurz vor dem Boden fangen und in einem wilden Kurvenflug überleiten. Zusätzlich werden mit den Flügeln wut-wut-wut Geräusche erzeugt, um die Weibchen zu beeindrucken.

In der 1983 erschienenen Vogelwelt Brandenburgs wird der Kiebitz als ein an geeigneten Stellen häufiger Brutvogel bezeichnet, obwohl er sich bereits seit Anfang des 20 Jahrhunderts im ständigen Bestandsrückgang befand. 1993 werden noch 2.600 Brutpaare in Brandenburg ermittelt. Heute liegt dieser bei 1.700 Paaren und ein Fünftel der Landesfläche ist verweist.

Somit ist der einstige Delikatessenlieferant und Allerweltsvogel zum stark gefährdeten Vogel in Brandenburg und ganz Deutschland geworden.

Wichtige Schutzmaßnahmen sind Wiesenvernässungen mit zeitlich gestaffelter Nutzung und dem Verzicht von Wiesenwalzen und-schleppen ab April. Hier sind Brutplatzkenntnisse von Nöten, um die Nutzungseinschränkungen mit den Landwirten sinnvoll abzustimmen.