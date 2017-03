Nachwuchs, Paten und viel los

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Paten, die Schwangere und Familien mit Kindern bis drei Jahre betreuen, sind gut bei uns aufgehoben", so die Koordinatorin des Netzwerkes, Daniela Wiederhold. Sie werden auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit in insgesamt sieben Patenschulungen vorbereitet. Diese beinhalten unter anderem Säuglingspflege, Spracherwerb, Bindungstheorien und Kinderkrankheiten. Schwangere oder Familien, die bereits einen Säugling haben, und ihre Paten kommen nur zueinander, wenn die Chemie stimmt. Die Paten sind meist mehr als das, oftmals entwickelt sich eine Freundschaft. Nicht nur in schwierigen Situationen ist der Pate Ansprechpartner, sondern auch in den schönen Momenten. Es soll sich ein harmonisches Miteinander entwickeln. Gibt es Probleme, oder benötigt der Ehrenamtler Unterstützung, stehen die Netzwerk-Mitarbeiter stets zur Verfügung. Niemand wird allein gelassen.

Paten und Familien haben zudem die Möglichkeit, häufig zu Netzwerk-Veranstaltungen zu gehen. Neben Themenabenden, zum Beispiel zum Spracherwerb oder zum Umgang mit Konflikten, wird regelmäßig zum Schwangerenfrühstück geladen, in den Babytreff, die Krabbelgruppe oder ins Familiencafé, um nur einige zu nennen. Hinzu gesellen sich größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Familienflohmarkt und das große Kinderfest. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Der Familienflohmarkt auf dem weitläufigen Gelände der Klinik Ernst von Bergmann, Niemöller Straße, findet am 22. April von 10.00 bis 13.00 Uhr statt. Verkauft und gekauft wird alles rund um den Nachwuchs - von Kleidung über Kinderwagen bis hin zu Spielzeug. Der Flohmarkt ist stets gut besucht. Anmeldungen werden unter der 033841/93414 entgegen genommen.

Das große Kinderfest musste im vergangenen Jahr leider wegen katastrophalen Wetters in fast letzter Minute abgesagt werden. "Das wird uns nicht wieder passieren. Am 30. Juni, zum 10. Netzwerk-Kindertag, wird die Sonne scheinen", ist sich Daniela Wiederhold sicher. Monatelange Vorbereitungen gehen dem Fest voraus. Viele, viele Kooperationspartner sind bereits in der Spur, werden von 15.00 bis 19.00 Uhr mit Attraktionen für die Kinder - wie Puppentheater, Riesenrutsche, Ponyreiten, Kinderschminken, Bungeespringen, Riesenrad, Kinderpolizeimotorräder und mehr - aufwarten. Alle Attraktionen sind kostenfrei, beziehungsweise für ein geringes Entgeld zu nutzen.

Wer sich für das Paten-Ehrenamt interessiert und weitere Informationen benötigt, meldet sich bei Koordinatorin Daniela Wiederhold oder Mitarbeiterin Wenke Büdke unter 033841/93414.