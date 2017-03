artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558353/

Beide Seiten seien nach mehreren Sitzungen der Vereinsgremien zu der Entscheidung gekommen, die Position Ehrenbergers neu zu besetzen, wie der ERC am Freitag mitteilte. Der deutsche Meister von 2014 war in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Aufsteiger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in den Pre-Playoffs gescheitert.

Als Reaktion darauf werden auch gleich neun Spieler den ERC verlassen. Marco Eisenhut, Marc Schmidpeter, Brian Salcido, Thomas Pielmeier, Petr Pohl, Jean-Francois Jacques, Björn Svensson sowie Brett Bulmer und Daniel Larsson müssen sich einen neuen Verein suchen.