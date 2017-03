Gewerkschaft warnt: Kein Schnellschuss bei Hochschulverträgen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi warnt vor einem überstürzten Abschluss der neuen Hochschulverträge in Berlin. "In den Verträgen werden zentrale Weichen für die Hochschulentwicklung in den kommenden fünf Jahren gestellt", erklärte Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen am Freitag. "Die Auswirkungen für die Hochschullandschaft der Stadt werden enorm sein. Deshalb gilt: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit." Verdi dringt unter anderem auf bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen etwa für studentische Beschäftigte, Wissenschaftler oder Mitarbeiter des Botanischen Gartens. Das möchte die Gewerkschaft in den Finanzierungsvereinbarungen für 2018 bis 2023 berücksichtigt sehen.