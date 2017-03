artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) vor mehr als zwei Jahren fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft wegen Mordes für den Angeklagten. Das teilte das Landgericht Cottbus am Freitag mit. Zudem wollten die Ankläger erreichen, dass eine besondere Schwere der Schuld festgestellt werde, was eine vorzeitige Haftentlassung des Mannes erschweren würde, hieß es.