Trainer Prokop übernimmt sofort DHB-Team

Damit gibt Prokop sein Debüt als Bundestrainer bei den Länderspielen am 18. März in Göteborg und am 19. März in Hamburg. Zuvor bereitet er ab Mittwoch das Team auf die beiden Begegnungen vor. Ursprünglich war Prokops Einstieg erst für das EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien am 3. Mai vorgesehen. Bis zum Saisonende bleibt Prokop auch Trainer in Leipzig.

Der DHB veränderte den Kader für die Länderspiele gegen Schweden in der nächsten Woche. Die Spieler der Champions-League-Teilnehmer Rhein-Neckar Löwen und THW Kiel werden geschont, teilte der DHB mit.

Aus Kiel waren vorgesehen Torhüter Andreas Wolff, Rune Dahmke und Patrick Wiencek. Von den Löwen sollten Patrick Groetzki und Hendrik Pekeler die beiden Spiele am 18. März in Göteborg und 19. März in Hamburg bestreiten. Dafür rücken Linksaußen Michael Allendorf (Melsungen), Mittelmann Niclas Pieczkowski (Leipzig), Rechtsaußen Florian Billek (Coburg), Kreisläufer Manuel Späth (Göppingen) und Torwart Carsten Lichtlein (Gummersbach) nach.

Auslöser des Personalwechsels waren Gespräche des neuen Bundestrainers Prokop mit den Trainern und Managern der Bundesligisten. «Damit kommen wir dem Wunsch der Champions-League-Vereine nach. Für uns ist das auch eine Chance, das große Potenzial des Nationalmannschaftskaders auszuschöpfen», sagte Prokop