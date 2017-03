artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem plötzlichen Tod des Eisbärenjungen Fritz ist seine Mutter Tonja das erste Mal wieder draußen im Tierpark zu sehen. "Die Abwechslung auf der Außenanlage tut Tonja sichtlich gut. Nach fünf Monaten in der Wurfhöhle badet sie viel, spielt mit ihrem Lieblingsspielzeug oder liegt in der Sonne", sagte Eisbärenkurator Florian Sicks. Über das Tauerverhalten von Eisbären ist kaum etwas bekannt. Tonja habe am Anfang stundenlang nach Fritz gesucht und sei sichtlich nervös gewesen, teilte der Tierpark mit. Inzwischen sei sie deutlich ruhiger und reagiere freundlich auf ihre Pfleger.