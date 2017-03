Jetzt suchen Hunde nach dem vermissten Bootsmann

artikel-ansicht/dg/0/

Kreuzbruch (OGA) Die Suche nach dem vermissten Bootsmann in Kreuzbruch dauert weiter an. Bislang gibt es laut Polizei kein Lebenszeichen von dem Steuermann eines polnischen Schubverbandes, der seit dem 2. März vermisst wird. Gegen 15 Uhr verschwand der 49-Jährige unter Deck, tauchte dann aber nicht mehr auf. Der Verdacht, dass der Mann über Bord gegangen sein könnte, rief Suchmannschaften auf den Plan. Entlang des Oder-Havel-Kanals in Kreuzbruch waren seither Patrouillen im Einsatz. Auch zwei Leichensuchhunde ließ die Polizei an den Böschungsbereichen am Donnerstag zwischen 10 und 15 Uhr suchen. Allerdings blieb der Bootsmann weiterhin verschwunden. Neue Informationen zum Verbleib des Steuermanns gibt es daher nicht.