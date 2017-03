Ludwigsburg trifft auf Banvit Bandirma

artikel-ansicht/dg/0/

Der Bundesligist tritt am 21./22. März zunächst auswärts an und hat eine Woche später Heimrecht. Ludwigsburg hat sich erstmals für ein Europapokal-Viertelfinale qualifiziert und ist der einzige verbliebene deutsche Verein im Wettbewerb. Banvit Bandirma hatte im Achtelfinale der Champions League die EWE Baskets Oldenburg bezwungen. Die Viertelfinal-Sieger nehmen vom 28. bis 30. April am Final Four teil.