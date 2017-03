artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berliner Haftanstalten fehlen derzeit 30 Inhaftierte. Sie seien auf der Flucht, sagte Justizsprecherin Peggy Fiebig am Freitag. Es seien überwiegend Männer, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßten und im offenen Vollzug waren. Das sind Täter, die eine Geldstrafe nicht zahlen wollten oder konnten und die tagsüber das Gefängnis zur Arbeit in der Stadt verlassen durften. Laut Justizangaben entwichen im Vorjahr 52 Berliner Gefangene. Elf von ihnen konnte die Polizei ergreifen, elf weitere stellten sich. Zuerst hatte die "Rheinische Post" (Düsseldorf) berichtet.