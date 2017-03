Die Tragödie einer Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Doch der 24-Jährige blieb auf freiem Fuß – und das, obwohl er immer wieder straffällig wurde und bekannt war, dass er schwer psychisch krank ist. Bereits im Jahr 2009 habe ihr Sohn einen Bekannten mit einem Messer in den Hals gestochen, erzählt Leila G. Der junge Mann konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden. Hilmar S., der Lebensgefährte der Mutter, berichtet, dass Jan G. auch ihn mit einem Messer habe töten wollen. Beide Vorfälle sind in einem Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) vom November 2016 belegt.

Dort musste sich Jan G. damals unter anderem wegen Körperverletzung verantworten. Die Richter folgten der Einschätzung eines Gutachters und erklärten den Angeklagten wegen einer diagnostizierten Schizophrenie für schuldunfähig. Er wurde in allen Punkten freigesprochen, die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus wurde zur Bewährung ausgesetzt.Stattdessen wurden Jan G. Medikamente verschrieben.

Deren Einnahme habe jedoch niemand kontrolliert, sagt Leila G. Ebenso habe offenbar keinen interessiert, dass ihr Sohn drogenabhängig sei. Die Familie habe sich im Stich gelassen gefühlt – auch von der Bewährungshilfe und dem gerichtlich bestellten Betreuer. Erst vor wenigen Monaten hatte Leila G. mithilfe des Landkreises Oder-Spree beantragt, dass ihr zunehmend aggressiver Sohn gegen seinen Willen in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen wird.

Landrat Rolf Lindemann (SPD) kommt nach Analyse der Maßnahmen seiner Behörde im Fall Jan G. so auch zu dem Schluss, „dass keine Versäumnisse des Kreises zu erkennen sind“. Auch ein psychiatrisches Gutachten gab der Mutter recht. Doch das Amtsgericht Eisenhüttenstadt entschied anders.

Noch im Februar hatte dann das Landgericht Frankfurt zu entscheiden, ob die Bewährung widerrufen wird, nachdem Jan G. ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer erwischt wurde. Ihm drohte abermals die Einweisung in die Psychiatrie. Doch erneut gab es keine Konsequenzen für den jungen Intensivtäter.Heute will Leila G. nichts mehr zu tun haben mit dem jungen Mann, der am Dienstag vergangener Woche zuerst seine Oma in Müllrose erstochen und dann auf der Flucht zwei Polizisten mit dem Auto in Oegeln überfahren und dabei getötet hat.

