Fiat Tipo: Doppelt kuppelt besser

(MOZ) Das Warten hat sich gelohnt: Fiat bietet für die im vergangenen Jahr eingeführte Tipo-Familie jetzt auch ein Doppelkupplungsgetriebe an. Wer bislang des Schaltens überdrüssig war, der musste sich mit einer eher träge agierenden Sechsstufen-Wandlerautomatik anfreunden, die zwar für alle drei Karosserievarianten (Stufenhecklimousine, Fünftürer mit Schrägheck und Kombi) des kompakten Italieners zur Wahl steht, aber nur im Verbund mit dem 1,6-Liter-Benziner (110 PS) angeboten wird. Der DCT-Automat (Dual Clutch Transmission), der seine sechs Gänge blitzschnell und ohne Zugkraftunterbrechung wechselt, ist dem stärkeren der beiden Dieselmotoren (1,6 Liter/120 PS) vorbehalten und sowohl für den Fünftürer als auch für den Kombi verfügbar.

Die neue Antriebskombination, so unser Fazit nach ersten Testfahrten, empfiehlt sich vor allem für den Kombi, der zu den preisgünstigsten Modellen seiner Klasse zählt(ab 16.250 Euro). Der 4,57 Meter lange Lademeister (550 Liter Kofferraum) wird mit Doppelkupplungsgetriebe und Diesel zu einem ebenso praktischen wie komfortablen Kilometerfresser. Die Automatikfuhre - selbstverständlich können die sechs Gänge auch per Hand gewechselt werden - beschleunigt kaum weniger flott als die Version mit Schaltgetriebe. Sie sprintet in 10,4 Sekunden aus dem Stand bis auf Tempo 100, rennt ebenfalls bis zu 200 km/h und verbraucht nicht mehr Sprit. Fiat notiert einen gleichbleibenden Normverbrauch von 3,7 Litern Diesel.

Erfreulich auch der vergleichsweise moderate Aufpreis von 1800 Euro für das Doppelkupplungsgetriebe. Schade nur, dass der große Diesel erst für die Modelle der mittleren Ausstattung „Easy“ angeboten wird, womit die Preise für den spritzigen und komfortablen DCT-Kombi bei 22.250 Euro (Fünftürer 21.250 Euro) beginnen. Wolfgang Brekeller