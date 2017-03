artikel-ansicht/dg/0/

Marcel H. war am Donnerstagabend nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige aus Herne wird verdächtigt, den Nachbarsjungen Jaden erstochen zu haben. Danach soll er Bilder von der Kinderleiche im Netz präsentiert haben. Der Neunjährige war am Montagabend tot im Keller des Verdächtigen gefunden worden. Bei seiner Festnahme drei Tage später in Herne gab Marcel H. den Ermittlern den Hinweis zu dem Feuer in einem nahegelegenen Haus. In der brennenden Wohnung fanden die Fahnder dann die Leiche eines jungen Mannes aus der Ruhrgebietsstadt.