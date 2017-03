Politische Unterstützung zugesagt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die von Eltern und Anwohnern geforderte Verkehrsberuhigung in der Falkenseer Haydnallee trifft in den politischen Gremien auf volle Zustimmung und Unterstützung. Dies wurde am Montag im Stadtentwicklungsausschuss deutlich, nachdem bereits zur letzten Stadtverordnetenversammlung entsprechende Anträge sowohl der SPD- als auch der CDU-Fraktion vorgelegen hatten.