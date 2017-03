Polen will Wiederwahl Tusks nicht akzeptieren

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel/Warschau (dpa) Trotz heftiger Kritik seiner EU-Partner will Polen die Wiederwahl von Ratspräsident Donald Tusk nicht anerkennen. "Polen hat keine Angst vor Erpressung", sagte Regierungschefin Beata Szydlo am Freitag nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Sie kommentierte damit Spekulationen, EU-Mittel für ihr Land könnten als Folge des Widerstandes gekürzt werden.