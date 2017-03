Immobilienblase im Osthavelland nicht erkennbar

artikel-ansicht/dg/0/

Daniela und Thomas Schwarz, zum Thema Wohneigentumsentwicklung im Osthavelland kundgetan. Laut Feiler "schützt Wohneigentum vor Altersarmut und sozialer Bedürftigkeit". Als ein Haupthindernis zum Erwerb von Wohneigentum kritisierte Richstein die Höhe der Grunderwerbssteuer von 6,5 Prozent in Brandenburg: "Das ist der höchste Satz in der Bundesrepublik Deutschland." Thomas Schwarz ergänzte: "Angenommen, jemand hat 60.000 Euro angespart, um über ein Bankdarlehen ein Haus im Wert von 400.000 Euro zu kaufen, so muss er trotzdem den Eigentumserwerb zu 100 Prozent finanzieren, da sein Eigenkapital allein für Maklercourtage, Grunderwerbssteuer, Beurkundung und Grundbucheintragung benötigt wird."

Die Frage der beiden Abgeordneten, ob sich im Osthavelland eine Immobilienblase abzeichne, verneinte Daniela Schwarz. "Eine Blase ist nicht erkennbar, da zum einen eine hohe, kaum zu befriedigende Nachfrage nach Immobilien besteht und die geforderten Preise immer noch deutlich unter denen in Metropolregionen wie München, Hamburg oder Frankfurt liegen." Da die Kommunen im Berliner Speckgürtel diese Nachfrage allein nicht befriedigen könnten und sollten, müssten Anreize geschaffen werden, wieder mehr Eigentum außerhalb der großen Ballungsräume zu erwerben, forderte Uwe Feiler. So könnte zum Beispiel der gezielte Einsatz von Regionalisierungs- und sonstigen Fördermitteln helfen, kleinere Städte und Gemeinden attraktiver zu machen und so den ländlichen Raum zu stärken. Richstein warb für die Wiedereinführung eines Baukindergeldes und die Förderung zur Schaffung von barrierefreien Wohnraum für Ältere.