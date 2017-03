Debatte über Alkoholverbot auf Marktplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde will den Konsum von Alkohol auf dem Marktplatz, dem Parkplatz vor Norma an der Bahnhofstraße, dem Bahnhofsvorplatz und an der Schiffsanlegestelle verbieten. Von der Politik gibt es positive Signale.

Ein bereits angetrunkener Mann setzt sich am Mittag auf eine Bank an der Karl-Marx-Straße in Bad Freienwalde und spricht weiter dem Alkohol zu. Bald pöbelt der für seinen Alkoholkonsum bekannte Bad Freienwalder Passanten an und beleidigt sie. Schließlich übermannt ihn der Rausch und er schläft ein. So schilderte Jens Schmoldt, Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung, einen Vorfall von vergangener Woche. Mitarbeiter seiner Behörde schickten den Mann nach Hause. "Pöbeleien und Beleidigungen muss sich niemand gefallen lassen", sagte Schmoldt. Ein gesetzliches Alkoholverbot für bestimmte Plätze unterstützten Ordnungsamt und Polizei.

Bei der Politik kommt der Vorstoß der Stadt gut an. Dabei geht es um die Erweiterung eines kommunalen Gesetzes mit der sperrigen Bezeichnung "Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt Bad Freienwalde". Diese Satzung stammt aus dem Jahr 2008 und verbietet bereits viele öffentliche Ärgernisse. Dazu zählt zum Beispiel, dass Hundehaufen zu entfernen sind, dass Autos nicht auf der Straße gewaschen, in Parks nicht gerillt und Hausmüll nicht in öffentlichen Papierkörben entsorgt werden darf.

Das Verbot des Alkoholkonsums ist in der bisherigen Satzung nicht mit konkreten Orten unterlegt worden. Demnach sind allgemein der Genuss von Alkohol und Rauschmitteln sowie "Trinkgelage in betrunkenem Zustand mit erkennbaren Ausfallerscheinungen" untersagt.

"Ich finde die Satzungsänderung gut, denn wir leben in einer Kurstadt und ich möchte so etwas hier nicht", betont Hans-Ulrich Lanäus (SPD), sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten. "Es handelt sich hierbei um kurortspezifische Maßnahmen, die das Flair verbessern", stimmte der Ausschussvorsitzende, Udo Schonert (SPD), zu. Er sprach sich dafür aus, dass das Ordnungsamt zusätzlich einen Mitarbeiter einsetzen solle, der sich speziell um Ordnung und Sicherheit kümmert, Verstöße gegen die Parkordnung und Verschmutzung durch Hundekot ahndet.

Doch wer kontrolliert das Alkoholverbot? Das Ordnungsamt kontrolliere am Tage, bei Nacht sei die Polizei als Sonderordnungsbehörde zuständig, sagte Rainer Texdorf, Leiter des Bau-und Ordnungsamtes der Stadt.Er gab zu, dass sich die Stadt mit dieser Satzung womöglich rechtlich auf dünnem Eis bewegt. Denn es gebe vereinzelt Gerichte, die derartige Verbote gekippt haben. Viele Städte hätten Alkoholverbote für bestimmte Plätze ausgesprochen - mit unterschiedlichen Ergebnissen.

"Und was passiert bei Festen auf dem Marktplatz?" wollte Sibylle Knospe (Linke) wissen. "Die sind ausgeschlossen", betonte Texdorf. Auch Gaststätten wie das derzeit geschlossene "Ratsstübel" mit Terrasse sind von dem Verbot ausgeschlossen.

"So eine Verordnung hilft uns und der Polizei", sagte Schmoldt. Denn Argumente wie "das wollen wir nicht" oder "das passt nicht zur Kurstadt" helfen im konkreten Fall nicht. Das Verbot trifft alle, die Grenze ist klar beschrieben. Auch ein Feierabendbier am Brunnen auf dem Marktplatz ist verboten, sollten die Stadtverordneten die Satzungsänderung beschließen.

Die Mitglieder des Ausschusses für Kurstadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt sprachen sich am Donnerstag für die Regelung aus. In der Sitzung kam auch die Frage nach den Konsequenzen auf, wenn jemand dennoch beim Alkoholkonsum erwischt wird. Es werde ein Platzverweis ausgesprochen, aber vielleicht zeige der Betroffene nicht unbedingt Einsicht, sagte Bürgermeister Ralf Lehmann. Letztendlich kommt es aber auf den Einzelfall an. "Es hängt davon ab, welche Ordnungswidrigkeit festgestellt wird", erklärte Lehmann.

"Das Problem selbst lösen wir nicht, wir verlagern es nur", bedauerte Jens Schmoldt.