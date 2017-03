Musikfesttage: Tonfolgen wie Perlenketten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Ich schaffe nichts Neues", sagte Stanislaw Moniuszko (1819-1872) über sein Schaffen. "Ich wandere durch das polnische Land und lasse mich vom Geist der Volkslieder inspirieren." So auch bei seinem lyrischen Drama "Halka", das rasch zur polnischen Nationaloper avancierte. Ihre Ouvertüre an den Beginn eines Programms im Rahmen der "Musikfesttage an der Oder" zu stellen, das liegt nahe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558413/

So auch beim "Nationalmusik"-Konzert des Staatsorchesters unter Leitung von Eduardo Portal am Donnerstag in der Konzerthalle. Konzentriert wirken die Gesten des 39-jährigen spanischen Dirigenten. Fast unmerklich, aber sehr präzise kommen die Einsätze. Ein Maestro, der die Musik durch sich selbst wirken lässt, nicht durch effektvoll-körperliche Zurschaustellung. Seinen Intentionen folgen die Musiker mit unbändiger Spiellust. Nach verhalten-melancholischer Einleitung, Halkas Seelenbefindlichkeit schildernd, folgt festliche Freude. Beide Motive geraten in den Strudel der dramatischen Entwicklungen. Zwischen gefühlsinniger und effektvoller Ausdrucksintensität spüren die Musiker das folkloregeprägte slawische Klangkolorit überzeugend auf.

Gleichsam blank geputzt und nicht weniger hingebungsvoll übernehmen sie danach den Begleitpart von Frédéric Chopins virtuosem e-Moll-Klavierkonzert op. 11. Schon im Entree des Kopfsatzes besticht der schlanke, von romantischem Ballast weitgehend entschlackte Orchesterklang, der auch späterhin für eine aparte Leichtigkeit sorgt. Mit kraftvollen Akkorden übernimmt die 28-jährige armenische Solistin Nareh Arghamanyan die virtuose Tastenhoheit über das musikalische Geschehen.

Leicht eilt sie über die Klaviatur, lässt glitzernde Kaskaden rauschen, zeichnet duftige Arabesken, fädelt lyrische Tonfolgen zu Perlenketten auf. Und versteht es mit ihrer brillanten Technik, dem Bösendorfer-Flügel einen Klangfarbenreichtum bis hin zu betörenden Pianissimi zu entlocken. Dann stürzt sie sich fingerflink ins tänzerisch auftrumpfende Rondo. Für den Beifall dankt sie mit einer innigen "Melodie" von Giovanni Sgambati nach Motiven aus Christoph Willibald Glucks "Orpheus und Eurydike" und der kraftstrotzenden "Fledermaus"-Paraphrase "Soiree de Vienna" von Alfred Grünfeld.

Inspiriert von Volksmusik, zeigt sich abschließend auch Antonín Dvoráks 9. Sinfonie e-Moll "Aus der Neuen Welt". Berstend voller Gefühl, kontrastbetont und dynamisch breit gefächert, wird sie mit Brio-Feuer musiziert, wobei der Dirigent den Eruptionen wie dem Sentiment viel Zeit und Raum zu ihrer Entfaltung lässt.