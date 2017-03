Bald Smoothie-Eis aus Manschnow

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Cool im wahrsten Sinne des Wortes sind die Produkte, die seit kurzem im so genannten Blauen Wunder an der B1 in Manschnow produziert werden. Nach dem Erwerb der Frostung durch den Tiefkühlspezialisten Farmers Land Food GmbH läuft die Produktion inzwischen auf Hochtouren.

150 Tonnen Tiefkühl-Smoothies - das sind die derzeit kultigen und gesunden kalten Mixgetränke aus Obst, Gemüse und Milchprodukten - werden im Monat in Manschnow produziert. "Jetzt haben wir noch einmal kräftig investiert und werden die Produktionsmenge verdoppeln", stellt Ralph Schulz, Inhaber von Farmers Land in Aussicht.

Noch in Folie verpackt stehen die neuen Edelstahl blitzenden Gefrier- und Verarbeitungsmaschinen in den Manschnower Hallen. Sie werden Schritt für Schritt in Betrieb genommen. Daneben Behälter mit Kokosmilch aus Vietnam und Orangensaft aus Spanien. Das sind nur einige der Zutaten, die für die verschiedenen Tiefkühl-Smoothies benötigt werden.

Obwohl die Arbeit nicht leicht ist - immerhin herrschen nur minus 21 Grad in kältesten Lagerbereich des Areals -, ist die Stimmung bei den Mitarbeitern gut. "Früher wurde hier über Investitionen nur geredet. Jetzt passiert wirklich etwas", sagt Betriebsleiter Reginald Schenk, einer, der seit vielen Jahren hier arbeitet, alle Hochs und Tiefs der Manschnower Frostung am eigenen Leibe miterlebt hat. Er und die ca. 70 Mitarbeiter die hier beschäftigt sind, sind froh über das, was bislang in den letzten Monaten in Manschnow passiert ist. "Es sind durchweg äußerst innovative Ernährungsprodukte, die von Manschnow aus in alle Welt exportiert werden", erklärt Firmeninhaber Ralph Schulz. "Smoothies mit Orangen-, Bananen- oder Spinatgeschmack." Durch die Schockfrostung bei minus 170 Grad werde garantiert, dass die Vitamine mitkonserviert werden und so erhalten bleiben - im Unterschied zu den gängigen Produkten aus dem Kühlregal, deren Vitamingehalt sich mit der Zeit Schritt für Schritt abbaut.

Die Manschnower Smoothies erfreuen sich wachsender Beliebtheit - im In und im Ausland. Viele große Supermarktketten wie Edeka, Aldi, Real oder Kaufland bieten sie an. Auch weitere Tiefkühlprodukte aus Manschnow wie Leipziger Allerlei oder Schwarzwurzeln finden sich dort.

Und das Sortiment der Manschnower Erzeugnisse soll noch weiter ausgebaut werden. "Wir arbeiten ständig an der Entwicklung neuer Produkte. In Kürze wollen wir hier auch unser "jüngstes Baby' herstellen - Smoothie-Eis am Stiel", berichtet der Chef.Die Nachfrage nach dieser gesündesten aller Eissorten sei da, in Deutschland ebenso wie in den insgesamt 14 Ländern, in die die Manschnower Erzeugnisse, die den Markennamen Frenzel tragen, exportiert werden.

Trotz all dieser Erfolge gibt es dennoch eine Sorge, die die Manschnower Tiefkühlproduzenten derzeit beschäftigt. "Wir suchen dringend weiteres qualifiziertes Personal wie Mechatroniker oder Lebensmitteltechniker. Und auch engagierte Azubi-Anwärter haben bei uns eine Zukunft", verspricht der Betriebsleiter.